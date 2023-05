Ile Maurice: Le prix des carburants inchangé - Le mécanisme devrait être revu, selon les critiques

Si certains s'attendaient déjà à ce que le prix des carburants reste inchangé, d'autres espéraient une baisse. Finalement, le prix de ces deux produits pétroliers reste le même. L'essence coûte donc toujours Rs 74,10. C'est ce qu'a décidé, le jeudi 11 mai, le Petroleum Pricing Committee (PPC), qui a passé en revue le prix à la pompe de l'essence (Mogas) et de diesel (Gasoil) en considérant l'évolution du prix des carburants sur le marché mondial et le déficit de Rs 4,7 milliards du Price Stabilisation Account (PSA).

Toutefois, Soodesh Callichurn, le ministre du Commerce, a désapprouvé la recommandation du comité d'augmenter le prix de détail du gasoil. Le prix du diesel est ainsi maintenu à Rs 54,50. Dans le communiqué de la State Trading Corporation (STC), il est soutenu qu'une perte de Rs 4 391 par litre de gasoil est reportée.

La STC soutient que, sur «la base de USD 865,47 par tonne métrique pour le Mogas», et «les prix futurs pour la période de mai à juillet 2023 à un taux de change de Rs 46,08/USD», le prix de détail calculé s'élève à Rs 72,00 par litre, incluant une baisse de 2,83 %. Cependant, la Regulation 5(1)(a) stipule que «le prix de détail d'un produit pétrolier doit être maintenu lorsque son prix calculé est inférieur à moins de 4 % au prix de détail existant» et la Regulation 5 (2) stipule que «sous réserve qu'il y ait des fonds dans le PSA, le prix de détail d'un produit pétrolier doit être diminué», ce qui n'est pas le cas. Le prix de l'essence a donc été maintenu.

Considérant USD 94,31 par baril de diesel pour la période de février à avril 2023 et les prix futurs pour la période de mai à juillet 2023 à un taux de change de Rs 46,08 /USD, le prix de détail du gasoil devrait être augmenté à Rs 59,60, soit par Rs 5,05. La recommandation ayant été désapprouvé par le ministre de tutelle, le prix du diesel n'a pas été revu.

Le prix des carburants est le sujet du jour depuis l'annonce qu'il ne changera pas, jeudi soir. Même dans les conférences de presse des politiciens.

Réactions

Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) : «Le communiqué de la STC cherche à rationaliser des choses qui ne font pas sens»

«Je suis outré par cette façon de faire. Le communiqué de la STC cherche à rationaliser des choses qui ne font pas sens. Le mécanisme utilisé pour la révision du prix des carburants ne baissera pas le prix des carburants... Le prix de l'essence aurait dû être revu à la baisse. Je trouve qu'il y a un manque de transparence. Le communiqué devrait être plus détaillé. Il faut qu'on démontre quand les pétroliers ont livré les produits et à quel taux de change ils ont été payés. Il faut des informations supplémentaires. Je rappelle que tout le monde est affecté par la hausse du prix des carburants. On aurait dû aussi revoir les taxes. Il y a un appauvrissement de la population.»

Nando Bodha de Rassemblement Mauricien : «Il faut une indexation du prix du pétrole par litre par rapport au prix international»

«Les réunions du PPC ne sont pas crédibles. C'est une décision politique. Il y avait Rs 4 milliards dans la réserve, ine balié sa réserv la (...) Il faut une indexation du prix du pétrole par litre par rapport au prix international. Quand les prix baissent, les prix doivent être aussi être revus à la baisse à Maurice. En ce qui concerne la taxe, ceux qui ne sont pas nécessaires doivent être enlevés.»

Nishal Joyram, ex-gréviste pour la baisse du prix des carburants: «Je propose que dans le Budget, le gouvernement vienne combler le manque du PSA»

«La Consumer Protection Act a été amendé le 9 janvier, surtout la clause 3(2)(j). Suite à cet amendement, la baisse du prix des carburants dépend du PSA. En ce moment, ce compte est déficitaire. Donc, le PPC ne pourra jamais baisser le prix aussi longtemps que le PSA est déficitaire. Nous n'aurons pas de baisse même si les prix chutent sur le marché international. Dans la lettre que j'ai envoyé au Premier ministre en avril, je propose que dans le budget, le gouvernement vienne combler le manque du PSA. Le PPC pourra ainsi baisser le prix. Au cas contraire, le mécanisme utilisé est juste une mascarade car le PPC ne pourra jamais baisser le prix de l'essence avec les amendements de la Consumer Protection Act. Une série d'initiatives débutera la semaine prochaine.»

Osman Mahomed, député du PTr : «Après l'affaire Betamax, nous n'avons plus de sécurité en termes d'approvisionnement»

«Mo sagrin séki pé arivé lor pri lesans. En 2008, quand le PTr était au pouvoir c'était à USD 140 le baril. L'essence se vendait à moins de Rs 50. Aujourd'hui, en 2023, l'essence se vend à USD 72 par baril et on le paie à Rs 74,10. Si on considère un pays avec même la grandeur économique, notamment les Maldives, l'essence est à moins de Rs 50. Comment peuvent-ils le faire ? Nous, nous sommes parmi les pays dont le prix de l'essence est le plus cher dans le monde. Si ce n'est qu'une mauvaise gestion du dossier. Après l'affaire Betamax, nous n'avons plus de sécurité en termes d'approvisionnement (...). Nous en tenons le gouvernement actuel pour responsable.»

Bhim Sunasee, représentant de la Petrol Retailers Association: «La vente des carburants a baissé»

«Nous nous attendions à ce que le prix soit revu. Les stations d'essence font face à une situation très difficile. Nous sommes exaspérés. Notre coût d'opération a augmenté. Il y a eu la hausse du prix de l'électricité, la compensation salariale ; tous les coûts ont augmenté. Ce, alors que la vente a baissé en volume avec l'ouverture de diverses stations-service. Le gouvernement fait le sourde d'oreille. Il nous faut prendre de plus gros emprunts bancaires pour les paiements et subir la hausse du taux d'intérêt. Nous sommes déçus du prix inchangé.»

Arvin Boolell, député du PTr : «Apré politik la bous dou, politique margoz inévitab»

«...Le Premier ministre annoncera dans le Budget une baisse du prix de l'essence et du diesel. Mais attention, apré politik la bous dou, politique margoz inévitab...».

Stéphane Maurymoothoo, représentant de la Platform Ti Travayer Maléré : «La situation est insoutenable»

«Avec le carburant aussi cher, la situation est insoutenable pour beaucoup qui travaillent à leur propre compte. Étant moi-même 'self-employed', il y a des jours où je dépense plus Rs 1 000 sur le carburant. Malgré le fait que le prix de l'essence est en baisse sur le marché international, le prix reste inchangé à Maurice. Nous espérions une baisse jeudi. Car il est difficile de passer la hausse des coûts aux clients. Ces derniers négocient des baisses sur le prix de nos services et produits car ils sont aussi touchés par la hausse du coût de la vie. Ceci a un impact sur notre profit... alors que nous faisons aussi face à la cherté de la vie.»

Prem Beerbul, président de la Fédération des plaisanciers de l'île Maurice : «C'est désolant pour les plaisanciers»

«Nous nous attendions à une bonne nouvelle, mais le prix des carburants est resté inchangé. Les bateaux aujourd'hui ont deux moteurs. Ce qui fait qu'ils consomment plus de carburant. Notre profit est ainsi affecté. C'est désolant pour les plaisanciers. Nous sommes très tristes de cette nouvelle. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec les plaisanciers à ce sujet. Une baisse du prix des carburants aurait été non seulement un soulagement pour nous, mais pour toute la population qui est affectée avec la hausse de toutes les commodités.»