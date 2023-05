Algérie: Développement national - Créer un environnement idoine à la participation de la diaspora

ALGER — Les participants à la 1ère conférence nationale des "hautes compétences algériennes établies à l'étranger" ont mis en exergue, samedi à Alger, l'importance de créer un environnement encourageant la communauté algérienne établie à l'étranger à participer aux plans de développement global.

Intervenant à l'ouverture de cette conférence, organisée par le Club algérien d'excellence et des hautes compétences (ACEHC), sous le thème "les compétences algériennes établies à l'étranger: soutien au développement national", le directeur général des compétences nationales à l'étranger, au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Mohamed Saoudi a souligné l'attachement des hautes autorités du pays à capter les compétences de la diaspora étant "une richesse inépuisable pour le transfert de la science, de l'expérience et du savoir au pays".

Dans le même contexte, M. Saoudi a annoncé "un projet de coopération en cours qui va traduire sur le terrain la participation des compétences algériennes établies à l'étranger, en fonction de la spécialité de chaque catégorie", relevant que cette démarche permettra à la société civile "d'occuper sa véritable place en matière de collaboration avec les efforts officiels".

De son côté, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), M. Noureddine Benbraham, a plaidé pour une approche par projets reposant sur la détermination des enjeux et de la valeur ajoutée pour le pays.

Les représentants des organismes officiels présents à cette conférence symposium, ont fait part de leur disposition à tirer profit des expériences de notre diaspora qui a fait preuve d'une compétence reconnue à l'échelle internationale.

Des représentants de la diaspora présents à cette conférence ont mis l'accent sur l'importance des canaux de communication avec les organismes concernés afin de tirer profit de leurs expériences et domicilier progressivement leurs expertises, selon le Pr Salah Eddine Noubli.

Mohamed Ibrir, expert en engineering résidant en Turquie, a souligné la disposition de ces compétences à "transférer les nouvelles technologies, à travers l'unification des rangs et la concrétisation d'une collaboration favorisant l'échange des expériences sur le terrain".

Le professeur Hamid Menouar, résident au Qatar, a quant à lui indiqué que "l'Algérie peut capter des projets de grande envergure grâce à son énorme potentiel".

Des compétences algériennes à l'étranger ont présenté à l'occasion de cette conférence leur compétences à travers trois panels en lien avec la transition numérique et l'intelligence artificielle, la sécurité énergétique et environnementale, ainsi que la sécurité sanitaire, alimentaire et hydrique.

M. Nasrddine Belkacem docteur à l'université de Dubaï, a évoqué dans son intervention l'avenir de l'interfaces neuronale directe (IND) dans amélioration de la vie des handicapés et des personnes âgées grâce à l'intelligence artificielle et la transformation des signaux cérébraux en ordres.

Le Dr Amine Bensaad (Qatar), un des responsables du volet digital dans la préparation de la Coupe du monde Qatar 2022, a passé en revue les moyens permettant de relever les défis de la transition numérique dans les secteurs du transport et de la logistique.