Algérie: Village El Ksour de Bordj Bou Arreridj, un patrimoine séculaire qui résiste au temps

BORDJ BOU ARRERIDJ — Le village El Ksour, situé au Sud-ouest de Bordj Bou Arreridj, est l'un des plus importants sites archéologiques et touristiques de cette wilaya de par son modèle architectural unique remontant à plus de 10 siècles qui en fait une destination très prisée par les touristes tant nationaux qu'étrangers.

Pour Khelifa Maazouz, président de l'association culture et patrimoine de la commune d'El Ksour, la construction du village El Ksour remonte à la période entre l'an 953 et 1005, soit près de sept ans avant la fondation de la Casbah d'Alger.

Certaines traditions orales attribuent l'origine de l'appellation du village à l'apparence de ces constructions bâties sur une colline qui, de loin, ressemble à des palais (Ksour, en arabe).

Ce village fut peuplé par la tribu berbère Sanhadja tout comme les autres sites mitoyens à la toponymie amazighe, à l'instar de Tazrout, Tifrent, Tihamamine, Tella, Toumiat, Telmbela et Tiansrine.

Les tribus arabes hilaliennes y arrivent vers le 11ème siècle et fusionnèrent avec la population locale, note la même source.

Le modèle architectural islamique Hammadite est visible dans le village en raison de la proximité de la Kalaâ des Béni Hammade sur les hauteurs de la commune d'El Maadid (wilaya de M'sila).

El Ksour comprend 94 habitations construites avec de la pierre, traversées par des rues étroites et entourées d'une muraille accessible par quatre portes, la porte Bab El Guebli se situe à l'entrée principale du village alors que les trois autres qui sont Bab Skif Edhaouia, Bab Essour et Bab Edjedid, donnent sur les ruelles des ksours, a précisé M. Maazouz.

Le village renferme plusieurs vieilles mosquées dont certaines datent de plus de cinq siècles. Les plus connues sont Djamaa El Guebli et Djamaa Sidi M'barek Ezzahar dont l'édification remonte à 1695. Non loin de celle-ci, se trouve Djamaa Labiodh (la mosquée Blanche) dont la construction date de 1680.

Dans les alentours d'El Ksour, l'on trouve deux zaouïas aux villages de Tazrout et de El Akakine fondées respectivement en 1785 et 1902.

De son côté, Fahed Benahmed, chef de service à la Direction du Tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, souligne que la Casbah d'El Ksour qui figure dans les circuits touristiques de la wilaya, est devenue une destination très appréciée des touristes et un site choisi par plusieurs cinéastes pour tourner leurs films et séries.

Les autorités locales oeuvrent à classer ce village sur la liste du patrimoine matériel et immatériel, une revendication exprimée régulièrement par les habitants qui tiennent à en préserver l'authenticité lors des travaux de restauration qu'ils effectuent de temps à autre par souci de conserver cet héritage culturel des aïeux.