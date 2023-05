Algérie: Exposition sur la symbolique des drapeaux et emblèmes à travers l'histoire de la ville de Tlemcen

TLEMCEN — Le musée public national des monuments islamiques de Tlemcen organise une exposition sur la symbolique et la signification des drapeaux et emblèmes à travers l'histoire de la ville de Tlemcen à l'occasion de la célébration du Mois du patrimoine, a-t-on appris samedi auprès du département de la recherche et des publications de cet établissement culturel.

L'exposition, qui dure tout le mois du patrimoine, comprend 12 peintures incarnant la diversité des motifs, des couleurs, des symboles et des photos de personnalités qui étaient présentes dans les drapeaux et emblèmes de la ville de Tlemcen à travers les âges, tels Syphax, Jugurtha et Massinissa, ont indiqué les organisateurs de l'exposition.

Des banderoles sur la ville de Tlemcen depuis les époques almoravide, almohade, zianide et ottomane jusqu'au règne de l'Emir Abdelkader sont exposées, ainsi que le drapeau national et ses couleurs, selon la même source.

Les couleurs des emblèmes de la ville de Tlemcen variaient tout au long des époques précitées, entre le blanc et le noir à l'époque almoravide, le blanc et le rouge à l'époque almohade, le bleu à l'époque zianide, le rouge à l'époque ottomane, ainsi que le noir et le vert à l'époque de l'Emir Abdelkader qui est resté vert avec un croissant.

Ces modèles de drapeaux et emblèmes ont été collectés par les cadres de la même institution culturelle, en coordination avec des enseignants-chercheurs dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie de l'Université de Tlemcen dans le laps de temps de huit mois, selon la même source.

En marge de cette manifestation, le musée des monuments islamiques de Tlemcen devra publier un ouvrage intitulé "La symbolique et la signification des drapeaux et emblèmes à travers l'histoire de la ville de Tlemcen", a indiqué la même source, soulignant que ce travail est en cours de réalisation en coordination avec le Musée de l'Armée de la capitale Alger, le Musée public national d'art et d'histoire, le Musée du moudjahid de Tlemcen, ainsi que des enseignants-chercheurs de l'université Aboubekr Belkaïd et comprend des études universitaires dans ce domaine.