Algérie: Tébessa - Insistance sur la valorisation et le développement de la production animale

TEBESSA — Les participants à un séminaire national sur "la récupération et la valorisation de la ressource animale, un impératif de la sécurité alimentaire", ouvert samedi à Tébessa, ont affirmé la nécessité de développer la filière de la production animale pour contribuer à l'économie et à la sécurité alimentaire nationales.

Le directeur de la production animale au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Karim El Aoufi, a assuré à ce propos que les autorités supérieurs du pays accordent un intérêt majeur à la production animale en tant que facteur essentiel du développent économique, soulignant que le ministère de tutelle oeuvre au développement de cette filière en apportant tout l'appui aux producteurs et à la consolidation du système de production animale.

Il a rappelé qu'une série de mesures a été prise pour valoriser les ressources animales et la production agricole en général dont le soutien consenti pour les fourrages, la gratuité de la vaccination et les diverses formules de crédits et d'assurance des animaux permettant de parvenir à des résultats satisfaisants sur le terrain.

Le président de l'association nationale des médecins vétérinaires algériens (ANMVA), Mohamed Lamine Nechar, a relevé, de son côté, que le développement de la ressource animale s'inscrit dans le cadre des préoccupations de l'association et de la politique de l'Etat visant à atteindre la sécurité alimentaire et le développement durable.

L'organisation de cette rencontre qui a regroupé plus de 120 vétérinaires des différentes wilayas, intervient dans le sillage de la série de rencontres de proximité organisées depuis le début de l'année dans les wilayas de Sidi Bel Abbès, Alger, Tindouf et Adrar.

Ce séminaire de deux jours, a-t-il ajouté, est une opportunité pour débattre des causes de la régression de la ressource animale et émettre des propositions en vue de son développement de sorte à recouvrer la position de leader de l'Algérie dans le domaine de la production animale par l'association de tous les secteurs concernés, et à réaliser la sécurité alimentaire puis aller vers l'exportation.

Cette rencontre scientifique tenue à l'auditorium de l'université cheikh Larbi Tebessi à l'initiative de l'ANMVA, regroupe des médecins vétérinaires, des chercheurs et des directeurs des services agricoles des wilayas de l'Est.

Ces travaux se déroulent en plénière et en ateliers, et seront sanctionnés par l'adoption de recommandations à élever au ministère de tutelle.