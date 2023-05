Algérie: Mila - Appel à intensifier les fouilles archéologiques à Milev

MILA — Les participants au 17ème séminaire "Mila à travers l'histoire" ont appelé samedi à intensifier les fouilles archéologiques de mise au jour des différentes civilisations qui se sont succédées à Milev.

"Il faut aujourd'hui intensifier les fouilles archéologiques dans la wilaya de Mila et la région de Milev pour découvrir de plus près les différentes civilisations qui s'y sont succédées", a affirmé le chercheur et ancien directeur de l'Agence nationale d'archéologie, Abderrahmane Khelifa, dans son intervention intitulée "pour les fouilles à Milev" durant la rencontre organisée à la bibliothèque M'barek El Mila à l'initiative de l'association "Les amis du vieux Mila".

Cette région revêt, a-t-il ajouté, au regard des documents et écrits disponibles un important "poids historique" et l'intensification des fouilles archéologiques et l'élargissement de leur aire permettront de mieux connaitre les phases successives de son histoire depuis les premières civilisations jusqu'à l'époque islamique et ne pas se contenter de l'époque romaine sur laquelle s'étaient focalisées les fouilles menées sous l'occupation française (1956-1957).

Pour sa part, le Dr Bouba Medjani, enseignante d'histoire à la retraite a porté l'accent sur la problématique du manque de textes écrits sur l'histoire de Mila.

Cette rencontre annuelle a été marquée par la présentation de plusieurs communications sur notamment la figure "le saint Optate de Milev", "Mila durant la période ottomane" et "les éléments du patrimoine de Mila".

Des conventions de partenariat ont été signées par l'association "Les amis de Mila" avec les services de la wilaya, l'université Constantine-3 et l'Agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines en plus de visites vers les monuments de la vieille médina de Mila.