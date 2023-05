Afrique du Nord: Le DG d'Air Algérie classé 1er des dirigeants les plus influents au Maghreb

ALGER — Le DG de la compagnie nationale Air Algérie, Yacine Benslimane, a été classé premier, à l'échelle maghrébine, parmi les dirigeants les plus influents de compagnies aériennes, selon un classement publié par le site spécialisé en économie Forbes Middle East.

Sur la liste des Top 100 des leaders du secteur dans la région MENA, M. Benslimane est classé 34ème parmi des dirigeants de compagnies aériennes, directeurs d'aéroports, établissements hôteliers et même des sociétés d'investissement touristiques dans le monde arabe, notamment où l'industrie du voyage et du tourisme "a été un contributeur majeur à la croissance économique et au développement de la région, la région émergeant à l'échelle mondiale comme une destination de classe mondiale".

Dans cette liste, "les entreprises hôtelières et les hôtels et centres de villégiature dominent avec 59 entrées (nominations), suivis de l'aviation (compagnies aériennes et aéroports) avec 31 entrées.

Cette année, il y a aussi huit entrées des autorités du tourisme. Des dirigeants de plus de 33 nationalités figurent sur la liste, les Emiratis en tête avec 16 entrées, suivis de 12 Saoudiens et de 10 ressortissants britanniques", précise Forbes.

Parmi les facteurs qui ont boosté l'activité touristique dans la région, note le media, l'organisation d'évènements sportifs importants, avec le Grand Prix de Formule 1 organisé au Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, la Coupe du monde FIFA au Qatar en 2022 et la Coupe du monde de basket-ball FIBA en 2027.