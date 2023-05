Algérie: Oran - Tayeb Belaiz inhumé au cimetière d'Aïn El Beida

ORAN — L'ex-Président du Conseil Constitutionnel Tayeb Belaiz qui s'est éteint samedi à l'âge de 75 ans a été inhumé samedi après la prière d'El Asr au cimetière d'Aïn El Beida d'Oran en présence du Conseiller auprès du président de la République, chargé des Affaires juridiques et judiciaires Boualem Boualem, des autorités locales civiles et militaires, des amis du défunt et une foule de citoyens.

Né en 1948 à Maghnia (Wilaya de Tlemcen), Tayeb Belaiz a commencé sa carrière professionnelle au ministère des Affaires étrangères, puis a rejoint le corps de la justice en assumant, durant plus de 25 ans, plusieurs fonctions dont président des Cours d'Oran et Sidi Bel Abbès, puis conseiller à la Cour suprême.

Il a été chargé, en 2002, du portefeuille du ministère de l'Emploi et la Solidarité nationale, puis du ministère de la Justice (2003) et du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales (de 2013 à 2015), avant d'être désigné ministre d'Etat conseiller du président de la République.

Il a occupé également le poste de président du Conseil Constitutionnel, de février à avril 2019, le poste qu'il a également occupé de 2012 à 2013.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances suite au décès de l'ex-Président du Conseil Constitutionnel Tayeb Belaiz.