Ile Maurice: Projet de loi voté - Virée sur le premier pont tournant

Après plusieurs mois de travaux, le Caudan swing bridge sera bientôt opérationnel.

Ce pont tournant est une première à Maurice et les structures déjà installées attisent la curiosité des visiteurs du Caudan Waterfront. En effet, cette passerelle piétonne tournante, qui faisait autrefois la fierté du V&A Waterfront à Cape Town en Afrique du Sud, a été achetée par Maurice et permettra au public de se déplacer entre le Caudan Waterfront et le quartier des Salines. La construction d'un cruise terminal est aussi prévue pour permettre aux paquebots d'accoster dans cette partie du port.

Le Caudan swing bridge est un projet, qui date de plusieurs années et les travaux d'installation ont débuté il y a six mois avant que la Caudan Bridges Act ne soit amendée et l'amendement voté au Parlement, mardi dernier. Caudan Development Ltd, le promoteur du projet, ne pouvait poursuivre l'installation sans un Act of Parliament car la propriété relève du domaine public. D'ailleurs, l'installation des structures du pont, avant que l'amendement ne soit voté, a suscité bien des interrogations au Parlement quant aux raisons qui ont poussé les promoteurs à poursuivre leurs travaux discrètement avant qu'ils ne se heurtent aux contraintes légales.

Le pont tournant sera entre le Caudan Waterfront Marina Parking et la rive opposée au bassin du Caudan aux Salines. Ce swing bridge facilitera la circulation du public, y compris des touristes dans cette zone particulière, avec un terminal de bateaux de croisières, qui est en construction à côté de l'Odysseo Oceanarium. Caudan Development Ltd avait acheté ce pont du V&A Waterfront à Cape Town en 2021. Le pont avait été aménagé à Cape Town en 1997 et remplacé en 2019.

La structure a été démontée et modifiée pour permettre l'expédition conteneurisée de toutes ses parties à Maurice. La société ARUP (Mauritius) Ltd a assuré l'accompagnement, la rénovation, le remontage, l'installation et la mise en service de cette structure tournante. Le coût total du pont et de son aménagement s'élève à environ Rs 16 millions.

Redevance annuelle

Caudan Development Ltd a déjà obtenu le Building and Land Use Permit. Le terrain des deux côtés du pont appartient à la Mauritius Ports Authority, qui l'a loué à Caudan Development Ltd. Le pont ne sera opérationnel qu'entre 9 et 18 heures. Deux opérateurs, dont les noms ne sont toujours pas connus, veilleront à ce que toutes les conditions de sécurité soient respectées et le pont sera sous surveillance CCTV pour renforcer la sécurité des piétons. Il ne sera opérationnel que lorsque les conditions météorologiques seront favorables et sera donc fermé en cas de mauvais temps, de cyclone, de fortes houles ou de toute autre calamité naturelle. Le contrôle du pont sera placé sous la responsabilité de deux agents employés par Caudan Development Ltd, qui ouvriront et fermeront le pont pour assurer le passage, en toute sécurité, de tous les navires, embarquements et passages dans le bassin du Caudan. Les travaux d'entretien seront réalisés par Caudan Development Ltd et la société Industrie et Services de l'Océan Indien Ltée, qui a d'ailleurs été partie prenante de l'installation du pont. A noter que bien que ce soit un projet privé, en vertu de l'article 5 de la Caudan Bridges Act, Caudan Development Ltd devra payer une redevance annuelle, révisable tous les cinq ans, au gouvernement et au conseil municipal de Port Louis. Les travaux seront complétés dans quelques mois et il y aura ensuite une phase d'essai de branchement pour s'assurer que le tablier pivote bien avant le lancement officiel de ce swing bridge.