Ile Maurice: Rencontre - La Franco-tunisienne Nesrine retrouve sa nounou après 25 ans

Il y a quelques jours, Nesrine Akremi Boubakar, une Franco-tunisienne, actuellement en lune de miel à Maurice, a posté un message sur Facebook pour retrouver sa nounou, Pushpa Rungen, qu'elle appelait affectueusement Babi. Celle-ci s'était occupée d'elle en France lorsqu'elle était enfant. Après plusieurs partages, mardi, les deux femmes se sont retrouvées. Entre larmes, rires et nostalgie, Nesrine Akremi Boubakar dit avoir vécu un grand moment. «J'ai eu un magnifique cadeau de mariage», affirme la jeune femme, qui a quitté le pays, jeudi, avec la promesse de revenir voir Babi, l'année prochaine, en compagnie de ses parents.

Nous rencontrons, tout au long de notre existence, de nombreuses personnes qui nous donnent des leçons inestimables et qui nous marquent. Malheureusement, il nous arrive de perdre la trace de ces personnes, autrefois si proches de nous. Nesrine Akremi Boubakar a grandi sans jamais oublier sa nourrice et elle voulait à tout prix la revoir, après plus de 25 ans passés à se demander ce qu'elle était devenue. «On avait prévu de se rendre à Bali pour notre lune de miel, mais finalement, on est venu à Maurice. Mon mari en est à sa deuxième visite chez vous, mais pour moi, c'est une première. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer de retrouver Babi. Je voulais surtout savoir comment elle se porte, ce qu'elle est devenue», raconte la jeune femme. Elle a ainsi posté sur Facebook un message et une photo d'elle petite, en compagnie de sa nourrice mauricienne. Les internautes n'ont pas tardé à réagir et au bout de quelques jours, Babi a pris contact avec elle. Mais il fallait s'assurer qu'elle était bien la personne recherchée.

«Au début, nous avons reçu plusieurs messages de personnes disant connaître Babi. Mais les informations que moi j'avais ne correspondaient pas. Par la suite, Babi m'a envoyé un message sur Facebook et voulait aussi me voir car elle m'avait reconnue», souligne Nesrine Akremi Boubakar. Les deux échangent alors des messages et Babi lui envoie des photos d'elles en France, quand elle était encore petite. Nesrine envoie alors lesdites photos à ses parents, qui confirment que c'est bien elle sa nounou. Après tant d'années, Nesrine Akremi Boubakar a enfin pu serrer, dans ses bras, sa nounou, qui s'appelle Pushpa Rengan et qui est aujourd'hui âgée de 71 ans. Plus de 25 ans après leur séparation, elles ont pu se raconter leurs souvenirs et rattraper le temps perdu comme si qu'elles ne s'étaient jamais quittées.

Une fille et un gendre

En 1990, Pushpa Rengan et son époux partent pour la France dans le but de trouver du travail. Ils habitent chez des proches et font ainsi la connaissance des parents de Nesrine Akremi Boubakar. «Avan Nesrine né, nou ti byen habitie ensam», se rappelle-t-elle. En 1992, à la naissance de Nesrine, les liens se resserrent davantage entre les deux familles et Pushpa Rungun s'occupe de leur enfant. «Mo rapel kan li ti né, mo ti ale clinik avek so mama, momem mo finn okip li», raconte Babi, extrêmement émue par ces retrouvailles. Cependant, cinq ans plus tard, soit en 1997, Pushpa Renga est obligée de regagner Maurice car son père est malade. «Mo papa inn décédé ek apre mo ti bizin okip mo ser ki ti malad li osi», raconte-t-elle. Depuis son retour, Pushpa Rungun, qui vit à Montagne-Blanche, n'a plus eu de contact avec la famille Akremi. Elle a travaillé pendant 25 ans à la Compagnie Mauricienne de Textile avant de prendre sa retraite. Le couple n'a pas eu d'enfant et les retrouvailles avec la fillette qu'elle a toujours chérie est un cadeau du ciel pour Babi. «C'est une grande surprise. Je n'ai pas d'enfant, mais aujourd'hui, j'ai trouvé une fille et un gendre. Mo pa ti atan kan monn truv mo foto lor Facebook», dit-elle.

Une femme exceptionnelle

«Babi a toujours fait partie de notre vie ; elle est dans nos albums photos. Elle était une nounou douce. J'étais très attachée à mes parents mais à chaque fois qu'ils devaient sortir, Babi savait toujours comment me calmer et me faire rigoler. C'est une femme exceptionnelle», se remémore Nesrine Akremi Boubakar. Avec un sentiment d'accomplissement, la jeune mariée compte bien revenir à Maurice l'année prochaine, en compagnie de ses parents, pour passer plus de temps avec sa nounou car elle ne l'a rencontrée que quelques jours avant son départ. Nesrine Akremi Boubakar séjournait à l'hôtel C Mauritius à Palmar avec son époux Samir Boobakar. Quelques heures avant son départ, jeudi, elle a tenu à passer un moment avec Babi avant de prendre l'avion. «J'ai dit à Babi que je vais la mettre dans ma valise pour retourner en France car j'aimerais bien qu'elle soit avec nous. Mais vu son âge et ses soucis de santé, ce sera difficile pour elle. Donc, on viendra la voir en 2024», affirme la jeune femme, qui est consultante en automobile. Après les huit jours passés à Maurice, Nesrine Akremi Boubakar, qui a toujours eu un attachement pour Maurice, repart avec de très bons souvenirs. «Nous avons passé un superbe séjour et avons rencontré beaucoup de Mauriciens. On va se revoir bientôt», dit-elle.