Cameroun: Samuel Eto'o à propos de ses problèmes avec Onana - « Celui qui m'accuse d'avoir des problèmes avec lui aujourd'hui est le même qui disait qu'il ne méritait pas de jouer »

Le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, a rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait des problèmes avec le gardien de but de l'Inter Milan, André Onana.

Eto'o a insisté sur le fait qu'il n'empêchera jamais Onana de revenir en équipe nationale. Le portier a été exclu de l'équipe de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar après s'être disputé avec le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song.

Interrogé sur la situation d'Onana, Eto'o a déclaré à La Gazzetta dello Sport : « Ils me posent toujours des questions à ce sujet et me mettent dans une position délicate. Vous connaissez [André] Onana d'aujourd'hui ou de l'année dernière, mais en 2017, Onana faisait déjà partie des cinq meilleurs gardiens du monde. »

» André jouait à l'Ajax, mais il finissait souvent sur le banc : celui qui m'accuse d'avoir des problèmes avec lui aujourd'hui est le même qui disait à l'époque qu'il ne méritait pas de jouer. Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde, mais je suis le président d'une fédération qui regroupe des millions de joueurs camerounais. Pour moi, c'est une affaire entre le joueur et son entraîneur. Quand ce dernier me dira qu'il est content d'Onana, il n'aura pas de problème. Je dois être une solution pour l'entraîneur et non l'inverse. » a déclaré le président de la Fecafoot.

« André n'était pas très convaincu de venir à l'Inter [Milan]. Je lui ai conseillé de dire oui, que c'était un pas en avant, et aujourd'hui je suis content de l'avoir fait : il est sur le point de jouer une finale de Ligue des champions [UEFA] ; ce n'est pas quelque chose qui arrive à tous les joueurs. Je suis heureux pour lui et pour l'Inter » explique Samuel Eto'o.