Maroc: Le premier vice-président de la Chambre des Conseillers s'entretient avec le président du Comité Permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de Chine

Rabat — Le premier vice-président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Hanine, a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec le président du Comité Permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de la République Populaire de Chine, Zhao Leji, actuellement en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une délégation de responsables de haut niveau.

Cette entrevue a constitué une occasion pour les deux parties de mettre en exergue les aspects de la coopération sino-marocaine et les moyens de les hisser au niveau des relations politiques unissant les deux pays frères sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et le président chinois M. Xi Jinping, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

A cette occasion, M.Hanine a passé en revue les dimensions historiques et symboliques de la visite de M.Leji, la première à l'étranger après son élection à la présidence du comité permanent de l'Assemblée Populaire Nationale, notant que ce déplacement reflète la profondeur des relations distinguées et du partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays amis.

Dans ce sens, il a fait part de la fierté des membres de la Chambre des Conseillers des différents aspects de coopération et de solidarité unissant le Maroc et la Chine dans plusieurs domaines dont la lutte contre le coronavirus et le renforcement des liens économiques et commerciaux , exprimant la volonté de réaliser davantage d'avancées en harmonie avec les bonnes relations politiques bilatérales et ce à la faveur du grand intérêt accordé par SM le Roi à la consolidation des relations avec la Chine.

M.Hanine a réaffirmé la positon constante du Maroc en faveur du respect de la souveraineté de la Chine et de la préservation de sa sécurité régionale et de son intégrité territoriale et ce en harmonie avec la politique étrangère du Royaume basée notamment, sur la diversification des partenaires régionaux et internationaux ainsi que la lutte contre les mouvementes séparatistes.

Dans ce cadre, le premier vice-président de la Chambre des Conseillers, a souligné que le Maroc ne cesse d'oeuvrer pour trouver un règlement politique et définitif au différend artificiel autour du Sahara marocain à travers la présentation du plan d'autonomie, saluant à cet égard la position de la Chine au niveau du Conseil de sécurité concernant cette question et son action en faveur de la paix et de la sécurité dans la région.

Après avoir donné un aperçu sur l'expérience parlementaire du Royaume, M.Hanine a souligné que le Maroc veut attirer davantage d'investissements chinois à même de relever les défis économiques qui s'imposent , faisant part de la volonté de renforcer la coopération parlementaire bilatérale.

Pour sa part, M. Zhao Leji s'est félicité de l'amitié sino-marocaine à la faveur la de la conduite stratégique des dirigeants des deux pays, soulignant l'importance de la consécration de la confiance politique mutuelle comme base fondamentale pour le développement des relations bilatérales.

Dans ce sens, le responsable chinois a salué les postions du Maroc à l'égard des questions principales de son pays et de ses intérêts suprêmes, faisant part de l'engagement de la Chine en faveur de la défense de l'unité du Royaume, sa sécurité et sa stabilité ainsi que l'appui à ses efforts pour réaliser le développement économique et social.

Il a souligné que la Chine comprend la position du Maroc concernant l'intégrité territoriale à travers l'adoption d'une position objective qui soutient le dialogue entre toutes les parties concernées.

Par ailleurs, il a mis l'accent sur l'importance de poursuivre l'action commune dans les différents domaines, et renforcer la coopération parlementaire et les liens humains et culturels, notant que son pays appuie la présence des sociétés chinoises dans le tissu économique marocain.