Maroc: Le pays et le Portugal dans les secteurs énergétique et hydrique (Ministre portugais)

Lisbonne — Le ministre portugais de l'Environnement et de l'action climatique, Duarte Cordeiro, a souligné l'importance de la coopération entre Rabat et Lisbonne en matière d'énergie et de gestion de l'eau, relevant que les deux pays, qui veulent renforcer leur coopération dans ce domaine, sont confrontés aux mêmes défis, notamment la transition énergétique et l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité.

A l'issue d'un entretien avec la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, tenu en marge de la 14-ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal, le ministre portugais a mis l'accent sur l'importance d'exploiter l'électricité issue de sources renouvelables pour créer des opportunités industrielles et produire de l'hydrogène vert, mettant en avant l'intérêt du développement des connexions électriques entre le Maroc et le Portugal.

La coopération maroco-portugaise dans ce domaine est d'une grande importance pour les deux parties, a-t-il estimé dans une déclaration à la presse, notant qu'en plus du renforcement de la contribution des énergies renouvelables dans la production d'électricité, il est nécessaire de sécuriser l'approvisionnement à travers des solutions d'urgence, d'où l'intérêt de mettre en place une connexion entre les deux pays qui leur permettra d'importer de l'électricité en cas de besoin ou de l'exporter en cas de surproduction.

"Développer la connectivité entre l'Europe et l'Afrique, entre le Portugal et le Maroc, est une opportunité qui permettra de mettre en place un réseau sûr dans les deux pays en faveur du développement de l'industrie", a affirmé M. Cordeiro, soulignant que les deux pays oeuvrent efficacement dans ce domaine et saisissent les opportunités offertes par les énergies renouvelables pour attirer de nouvelles industries et créer des emplois.

S'agissant de l'eau, le ministre a fait remarquer que les deux pays font face aux mêmes défis, notant que le changement climatique entraîne une raréfaction des précipitations, une réalité face à laquelle les deux pays doivent s'adapter.

Il a, dans ce sens, relevé la nécessité d'oeuvrer de concert, à travers le partage des expériences et l'investissement dans l'efficacité hydrique dans l'agriculture et la réutilisation des eaux usées, saluant l'expérience marocaine en matière de dessalement de l'eau de mer.

Pour sa part, Mme Benali a indiqué que le Maroc et le Portugal aspirent à renforcer leur coopération dans le domaine hydrique, notamment en matière de dessalement de l'eau de mer, ajoutant que les deux pays sont confrontés à l'impact du changement climatique sur les ressources en eau.

La ministre a, en outre, assuré la volonté commune de Rabat et Lisbonne de consolider leur partenariat dans ce domaine, indiquant, par ailleurs, que cette rencontre a été également l'occasion d'examiner les moyens de promouvoir la coopération en matière de liaison électrique entre les deux pays.

Le projet de liaison électrique entre le Maroc et le Portugal a atteint la phase de recherche de solutions de financement innovantes après la fin de la phase d'étude de faisabilité, a-t-elle souligné, affirmant que les deux pays partagent la même conviction quant à leur capacité à devenir "un pont énergétique et électrique et un hub d'investissement et de promotion de l'hydrogène vert" pour l'Afrique et l'Europe.

La 14ème RHN Maroc-Portugal a été sanctionnée par la signature de 12 accords couvrant différents domaines stratégiques, dans l'objectif de renforcer la coopération bilatérale.

Ces accords, qui ont été signés lors d'une cérémonie sous la présidence conjointe du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre portugais, Antonio Costa, concernent tout particulièrement les domaines économique, énergétique, culturel, l'enseignement supérieur, l'artisanat, la solidarité sociale et la justice.