Maroc: 67ème anniversaire de la création des FAR - Des nobles missions au service de la Patrie et de son intégrité territoriale

Rabat — Le 67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), qui sera célébré dimanche, constitue une nouvelle occasion pour rendre un hommage appuyé aux nobles missions que joue cette institution au service de la Patrie et de la défense de son intégrité territoriale.

Constamment mobilisées derrière leur Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général, SM le Roi Mohammed VI, et attachées à leur devise éternelle : "Dieu, la Patrie, le Roi", toutes les composantes confondues (terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale) des FAR n'ont eu de cesse de mener, en effet, de nobles et inlassables actions et de consentir d'immenses sacrifices pour hisser très haut les couleurs de la Nation et défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale.

Grâce à la qualité de formation de l'élément humain de FAR, hommes et femmes, cette institution a pu accomplir plusieurs missions sur les plans sécuritaire et militaire et accumuler des expériences dans le domaine de la gestion des risques et des crises.

Ainsi, elle veille sans relâche sur la sûreté et la quiétude des citoyens et oeuvre jour et nuit pour la préservation de la sécurité du Royaume, avec discipline, persévérance et loyalisme, tout en menant des actions de solidarité et en contribuant aux opérations de maintien de la paix dans plusieurs régions du monde.

Grâce à l'expérience accumulée par les Forces Armées Royales, le Maroc est devenu aujourd'hui un partenaire agissant et fiable dans les opérations de maintien de la paix, à travers la participation de divers contingents et de cadres militaires à des structures d'organismes onusiens.

La célébration de ce glorieux anniversaire se veut aussi l'opportunité de mettre en avant le leadership et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major des FAR qui veille au développement de cette institution, pour hisser les FAR au rang d'une armée moderne et professionnelle.

La Haute sollicitude dont le Souverain entoure l'élément humain des FAR se reflète également par l'intérêt porté par SM le Roi à la mise à niveau de sa formation sur les plans théorique et pratique, afin de lui garantir l'acquisition, de manière continue et productive, de toutes les connaissances et expertises nécessaires en vue de le qualifier pour mener à bien ses multiples tâches dans les meilleures conditions.

L'une des manifestations les plus marquantes de l'intérêt pour l'élément humain est l'intégration de la jeunesse marocaine dans le service militaire, une opportunité précieuse pour permettre aux nouvelles recrues de se familiariser de près avec les différents rôles importants joués par les Forces Armées Royales dans les différents domaines (militaire, sanitaire et humanitaire...) à l'échelle nationale et aux niveaux continental et international, tout en leur permettant de servir avec loyalisme et dévouement, leur chère Patrie.

A cet égard et dans un discours prononcé à l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 10ème législature, SM le Roi Mohammed VI avait souligné que le service militaire renforce le sentiment d'appartenance nationale, ajoutant qu'il permet aussi de bénéficier d'une formation et d'un entrainement qui offrent des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux conscrits capables de faire valoir leurs compétences, leur sens de l'engagement et des responsabilités.

"Tous les Marocains concernés par le service militaire, sans exception, sont égaux en la matière et ce, indépendamment de leur classe sociale, de leurs diplômes et de leur niveau d'instruction", avait affirmé le Souverain.

Ainsi et depuis sa reprise par le Royaume, le service militaire connaît un grand engouement de la part de larges catégories de jeunes désireux de tirer profit d'une formation professionnelle, leur ouvrant des perspectives prometteuses pour servir leur Patrie dans plusieurs domaines.

Le service militaire se veut le reflet de la volonté Royale, une "volonté résolue" à intégrer tous les Marocains non seulement dans la défense de la Mère Patrie et de l'intégrité territoriale du Royaume contre toute agression ou menace, mais aussi dans le développement socio-économique du pays.

Afin de préserver les acquis de cette expérience nationale, il faut continuer à l'appuyer à travers le développement des programmes, la modernisation des infrastructures et la mise à disposition des moyens matériels et humains pour sa réussite, afin que les jeunes, qui ont répondu, volontairement et en grand nombre à l'appel, puissent servir avec loyalisme et abnégation, leur Patrie.

En célébrant l'anniversaire de leur création, les FAR réitèrent leur mobilisation constante derrière leur Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général, SM le Roi Mohammed VI, pour réaliser les aspirations du Souverain en termes de grandeur, de progrès, de sécurité et de stabilité.