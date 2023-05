Congo-Brazzaville: Développement industriel - le nouveau plan stratégique ministériel se peaufine

Le ministère du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé va bientôt se doter de son plan stratégique ministériel. La mission d'assistance technique de la Banque mondiale a rencontré à propos, le 12 mai, à Brazzaville, le ministre de tutelle, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes.

Le ministère du Développement industriel, à l'instar des cinq autres départements pilotes, prépare son plan stratégique ministériel en vue du basculement du budget moyen au système de gestion budgétaire par programme. Il s'agit d'une réforme globale engagée par le gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale, puisque dès le 1er janvier 2024, c'est toute la République du Congo qui passera au budget programme.

La rencontre inaugurale entre la mission d'assistance technique et les autorités est prélude à l'organisation d'un atelier sectoriel en vue de l'élaboration de la feuille de route ministérielle. C'est un document qui fixe les orientations ministérielles pour les cinq prochaines années, donc de 2024-2028. La mission d'assistance technique s'est déployée, selon son chef, Ruffin Baghana, pour appuyer les efforts du gouvernement.

« Le système programmatique est axé sur les résultats, contrairement au système actuel de budget moyens. Les résultats sont donc scrutés et on regarde les aspects d'efficacité. On regarde, de façon particulière, les aspects d'efficience et la qualité, surtout la qualité des services qui sont rendus à la population », a expliqué Ruffin Baghana.

La réforme du système de gestion budgétaire est initiée par l'exécutif avec le soutien de la Banque mondiale, via le Projet des réformes intégrées du secteur public. Le ministère du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé figure parmi les six départements ministériels pilotes. Le passage à un nouveau mode de gestion budgétaire permettra à terme d'améliorer la performance des actions publiques et d'assurer la gestion axée sur les résultats.