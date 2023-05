Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insécurité et bagarre à la machette - Le Consortium des leaders d'Abidjan- sud sonne la mobilisation

Le Consortium des leaders d’Abidjan- sud a décidé d’écrire une nouvelle page de l’histoire de cette partie de la capitale économique ivoirienne. Cette structure envisage désormais faire régner la paix, la cohésion sociale et la fraternité dans le grand Abidjan- sud. Pour ce consortium, tous les jeunes de cette partie de la capitale économique du pays, doivent dorénavant tourner le dos à l’insécurité, les bagarres dans les gares routières, les extorsions intempestives de fonds aux innocentes personnes et les attaques dans les marchés. C’est dans ce cadre que le 13 mai 2023 à Koumassi Remblai, cette organisation composée de leaders dans chaque domaine, notamment, le transport, la ferraille, le commerce, l’artisanat, est montée au créneau pour rassurer toutes les couches sociales de la population. « L’unité pour la cohésion sociale de la jeunesse de Koumassi », tel était le thème autour duquel cette rencontre a eu lieu en présence des différents corps de sécurité, notamment la police et la gendarmerie.

Le Député de Koumassi, l’honorable Ouattara Abdoul Dramane Kader qui était l’un des invités, s’est dit ému et satisfait par cette décision des jeunes de la commune. Parlant au nom du maire Cissé Ibrahim Bacongo et en son nom propre, il a dit que les violences, les agressions et toutes autres formes d’agressions doivent définitivement disparaitre à Koumassi. Selon lui, les jeunes doivent maintenant épouser les valeurs sociétales normales qui se nomment : respect des parents, respect du droit d’ainesse. Bref, le respect du mythe sociologique ou la soumission et le pardon sont de mises. Son intervention a été précédée de plusieurs autres allocutions et témoignages poignants. Du modérateur Yves Kabis Jonas aux représentants des différents commissariats de polices à ceux des différentes brigades, en passant par le président du consortium Soro Amidou, tous ont embouché la même flute pour exprimer la nécessité de bouter ces fléaux hors d’Abidjan sud en général mais en particulier hors de Koumassi.