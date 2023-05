Afrique: Basket 3x3 - Mondial - Deux tournois au programme des Ankoay en Serbie

Du 15 au 28 mai, les Ankoay hommes 3x3 se prépareront à l'Académie internationale serbe 3x3 à Novi-Sad.

L'équipe nationale malgache boucle les derniers préparatifs avant de s'envoler pour la Serbie demain. Les protégés de Deda Randrianarivelo se prépareront pendant 12 jours à l'Académie serbe de 3x3 à Novi-Sad. Sur place, les joueurs malgaches ainsi que de nombreux participants au Championnat du monde de basket 3x3 peaufinent les derniers détails et participent, notamment à des matchs amicaux. Selon le programme de préparation, le calendrier est très chargé et les 20 et 27 mai, ils joueront au « Tournament - Serbian Tour ». Le quatuor malgache, composé de Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnold Solondrainy et Fiary Rakotonirina, se mesurera déjà à leurs futures adversaires du Mondial.

« L'état d'esprit des joueurs est excellent. Tout le monde est très motivé. Je reconnais que nos futurs adversaires sont très imposants et en bonne condition physique. Cette préparation en terre serbe sera bénéfique pour les joueurs car ils auront déjà un avant-goût de la compétition », nous a confié le coach qui a conduit l'équipe à cette qualification historique pour la Coupe du monde. A domicile, les Ankoay n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer.

Au début du mois d'avril, ils ont participé au premier regroupement, puis les joueurs qui évoluent au COSPN et à la GNBC ont rejoint leurs équipes respectives pour le Championnat national N1A à Antsirabe et Mahajanga. Depuis lundi, ils sont en regroupement dans la Capitale et ce jusqu'à demain, jour de départ. « Notre atout se situe surtout dans notre adresse au panier, qui est très perfectionnée, et nos shooteurs continuent de s'améliorer. Nous allons également mettre l'accent sur le travail de combinaison, l'agressivité en défense et surtout la gestion du match.

Nous essayons de limiter les fautes, qui ont été le problème des filles en Israël, où elles ont concédé des lancers-francs », poursuit Deda Randrianarivelo. Vingt pays sont qualifiés pour cette édition 2023 du Championnat du monde 3x3. Madagascar, grand novice de la compétition, évoluera dans le groupe A aux côtés de la Serbie, de la France, de l'Allemagne et du Brésil. La délégation malgache quittera la Serbie pour se rendre à Vienne où se déroulera la compétition du 30 mai au 5 juin.