Madagascar: Protection de l'environnement - Appui au reboisement communautaire

Un reboisement utile pour le reverdissement de Madagascar. Un nouveau projet intitulé « appui au reboisement communautaire » a vu le jour. Initié par la fondation Office Chérifien Phosphates (OCP) Maroc et le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage par le biais de la FOFIFA (Centre national de recherche appliquée au développement rural) et le CAFPA Antsirabe (Centre d'appui et de formation professionnelle agricole), il sera mis en oeuvre dans trois régions, à savoir, Vakinankaratra, Diana et Alaotra Mangoro.

L'amélioration de la conservation de la biodiversité locale au niveau des régions bénéficiaires en est le principal objectif, tout en contribuant au développement économique et social inclusif des communautés locales en sensibilisant les populations à la préservation de l'environnement. « Les années de recherches menées par les chercheurs malgaches auprès de la FOFIFA seront mises en pratique dans ce projet, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de la plantation en pépinières », déclare le Directeur général de la FOFIFA, le Pr Lala Razafinjara.

Partenariat

La fondation OCP travaillera en étroite collaboration avec les institutions de recherche marocaines et malgaches pour développer des formations adaptées aux besoins des communautés. Il y aura également un partage mutuel de connaissances afin de mieux produire et préserver l'environnement et de contribuer au développement durable, à la fois, au Maroc et dans la Grande île. « Il s'agit d'une collaboration fraternelle, un partage de savoir-faire et un appui symbolique à la communauté qui permettra aux chercheurs d'accroître leurs connaissances et leur autonomie dans le développement de Madagascar », note à son tour la directrice internationale de cette fondation, Hassina Moukhariq.