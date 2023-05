Sénégal: Coupe du monde U20 - Malick Daf sélectionneur du Sénégal - « Mes joueurs sont super motivés et très concentrés »

Après la réception du drapeau national, l'équipe du Sénégal U20 s'est envolée le jeudi 11 mai pour la Coupe du monde de la catégorie qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochain en Argentine. Contraint de se passer des joueurs messins, le sélectionneur national Malick Daff compte sur son collectif et des joueurs « interchangeables ». Mais un groupe motivé et concentré pour engager la compétition mondiale.

Contraint de se passer de Pape Amadou Diallo et Lamine Camara, les deux nouveaux joueurs du FC Metz, le sélectionneur Malick Daf a dégagé son groupe de performance en vue de la Coupe du monde U20 qui se déroule du 20 mai au 11 juin en Argentine. Le technicien sénégalais, qui a maintenu une liste de 21 joueurs, a déjà pallié les absences de ces piliers avec un groupe de joueurs «interchangeables ». «Il y a le refus sur la libération des joueurs, mais on peut pallier leur absence avec des joueurs qui sont là.

On a un bon groupe avec des joueurs interchangeables car les joueurs se valent. Des joueurs qui ont joué le tournoi de l'Ufoa et qui étaient à la CAN U20. A chaque fois qu'ils rentraient, ils apportaient le plus que l'on attendait. C'est cela le football. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et ceux-là ont la chance de montrer au monde, à l'Afrique et aux Sénégalais qu'ils méritent largement leur place et d'être dans cette équipe » a-t-il confié au micro de la RFM. Le sélectionneur des Lionceaux a fait savoir que son groupe vit bien. « Nous venons de jouer un match amical avec Génération Foot, on a gagné 3 à 0. Notre dernier match avant de rallier l'Argentine nous sommes dans les derniers réglages et l'équipe se porte bien.

Il y a une bonne ambiance et les joueurs sont super motivés et très concentrée », rassure-t-il. Pour la compétition mondiale, Malick Daf compte se concentrer sur la phase de poule « Il faut faire focus sur la phase de poule. C'est le plus important pour ensuite préparer les matchs à éliminations directes et de la gagner les uns après les autres. Il ne faut pas brûler les étapes. Nous sommes dans une phase de poules très équilibrée où toutes les équipes se valent. Il faudra concentrée sur cette phase et ensuite préparer les huitièmes de finale. On a notre place là-bas », indique-t-il. Champion d'Afrique des nations dans cette catégorie des moins de 20 ans, le Sénégal loge dans le groupe C avec Israël, la Colombie et le Japon. Les Lionceaux feront leurs débuts dans cette compétition contre les juniors japonais le 21 mai prochain.