Sénégal: Cinquante-neuf entrepreneurs de la région de Matam formés à la gestion des PME

(APS) - Cinquante-neuf gérants de petites et moyennes entreprises (PME) de la région de Matam (nord-est) ont été formés dans divers modules, dont l'éducation financière, le budget, l'épargne et la gestion de la dette, dans le but d'être en mesure de mieux développer leurs entreprises.

"Le but de cette session est de former des chefs d'entreprise dans des modules comme l'éducation financière, le budget, l'épargne et la gestion de la dette, afin de leur permettre de mieux développer leurs entreprises avec des outils bien adaptés", a expliqué Abdoulaye Diop.

Il a dispensé la formation d'une durée de cinq jours, qui a pris fin vendredi à Ourossogui.

M. Diop a rappelé que les PME de la région de Matam ont souvent des difficultés à se développer, "car elles n'ont pas les outils nécessaires pour cela". C'est en réponse à cette situation, dit-il, que le CAPER, le centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat rurale, a développé ce programme de formation.

Des entrepreneurs des départements de Kanel et de Ranérou, situés dans la même région, ont bénéficié de la formation.

Dans le département de Matam, 24 personnes ont été formées, contre 16 pour Kanel et 19 pour Ranérou.

Abdoulaye Diop précise que les bénéficiaires s'activent dans la transformation des produits locaux, le commerce, l'agriculture et l'aviculture.

Il a annoncé un programme d'accompagnement et de coaching de quatre mois, qui sera déroulé par le CAPER pour suivre et évaluer le travail des personnes formées.

"Au sortir de cette formation, je vais être en mesure de bien gérer mes activités agricoles. Avant, je travaillais sans établir un budget, ce qui engendrait souvent des difficultés", a dit Hamady Ousmane Konté, un agriculteur venu du village de Dondou.