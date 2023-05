Sénégal: Ligue des Champions africaine - Le WAC change tout

Le Wydad Casablanca compte bien défendre son titre de champion d'Afrique jusqu'au bout. Bousculés par les Simba au tour précédent (0-1, 1-0 4-3 tab), les Marocains ont décidé de changer d'entraîneur avant d'affronter les Mamelodi Sundowns en demi finale.

Exit l'Espagnol Juan Carlos Garrido, place au technicien belge Sven Vandenbroeck. Deuxièmes du Botola et malmenés sur la scène continentale, les Rouges ont choisi un homme qui connaît bien l'Afrique. En 2016, Sven Vandenbroeck était arrivé au Cameroun dans les bagages d'Hugo Broos et avait soulevé la Coupe d'Afrique des Nations un an plus tard. Devenu numéro 1 sur le banc de la Zambie, il a ensuite entraîné le Simba tanzanien puis les FAR de Rabat, au Maroc déjà.

Le défenseur franco-marocain Yahya Nadrani espère que ce changement sera bénéfique même si lui et ses coéquipiers n'ont eu qu'un match pour digérer la nouvelle méthode : « Comme l'a dit le coach, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous adapter et pour apprendre beaucoup de choses. Nous avons peu de temps et il faut que nous soyons prêts dès ce soir à les appliquer. »

Les Malodi Sundowns sont peut être la meilleure équipe depuis le début de cette Ligue des Champions. Les hommes de Rulani Mokwena devront supporter la pression du bouilant public du stade Mohammed V.

« Nous voulons aller au bout de cette compétition. Cela signifie que nous devons jouer chaque match pour essayer de gagner, mais en même temps, nous voulons profiter de ce moment et essayer de toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour créer des souvenirs durables. Cela va de pair avec le fait de se produire devant une foule énergique et très intimidante. »

Entraineur adjoint de Pitso Mosimane lors du sacre des « Brésiliens » en 2016, Rulani Mokwena saura à coup sûr motiver Peter Shalulile et ses coéquipiers pour inscrire eux aussi leur nom dans la légende du football sud-africain. Cela passe par un bon résultat samedi à Casa.