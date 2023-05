Maroc: Marrakech - L'INDH, un acteur incontournable dans l'amélioration des conditions socioéconomiques des femmes en situation difficile

Marrakech — Imprégnée des valeurs de solidarité et d'entraide, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ne cesse depuis son lancement officiel en 2005, de mobiliser les moyens humains et logistiques nécessaires pour venir en aide aux personnes en situation difficile notamment, les femmes, à la faveur de leur épanouissement sur tous les plans, leur autonomisation financière et l'amélioration de leurs conditions sociales.

Ce chantier Royal de grande envergure, actuellement en sa 3è phase, et partant de sa vision "sage" et "prospective" s'est lancé, depuis, dans la mise en place d'une série de projets intégrés et à forte valeur sociale et solidaire au profit des couches sociales vulnérables, avec un intérêt tout particulier pour les femmes et l'enfance.

Une démarche ayant permis à l'INDH de s'ériger, sans nul conteste, en un acteur incontournable dans l'amélioration des conditions de vie des femmes et leur émancipation sur les plans intellectuel, social et économique.

Cet intérêt pour la gent féminine illustre, si besoin est, l'ultime conviction quant au rôle majeur que joue la femme en tant que "socle" de la famille et par là, de la société dans sa globalité, et de la responsabilité qui est la sienne en matière d'éducation de sa progéniture, mais aussi du potentiel énorme et des compétences avérées, dont elle dispose, à même de lui permettre de contribuer, aux côtés de l'homme, à l'édification d'une société épanouie et moderne, celle du Maroc de demain.

Pour ce faire, l'Initiative dans le cadre de son approche visant à investir dans l'élément humain en tant que moteur de tout développement escompté a, procédé à l'échelle nationale comme au niveau de la préfecture de Marrakech, à la mise en place d'une série de projets dédiés aux femmes en situation difficile, à l'image de l'Espace Polyvalent des Femmes", qui a vu le jour au quartier El Mellah dans l'ancienne médina.

D'un montant total de 3.850.000 DH, dont 600.000 DH comme contribution de l'INDH, et 3.250.000 DH à la charge du Fonds Solidarité Habitat, cet Espace a été aménagé sur une superficie de 325 m2 en deux étages, et selon un style alliant à la fois tradition et modernité.

Ce Centre qui dispose de toutes les conditions nécessaires pour l'accueil et l'encadrement exemplaires des femmes bénéficiaires, comprend une salle d'accueil, des ateliers dédiés à la broderie, la couture, la coiffure, et la cuisine, deux salles polyvalentes, une salle d'exposition, une salle de cours, une salle d'écoute, outre des dépendances administratives.

Cette structure, dont la gestion est confiée à la coordination régionale de l'Entraide Nationale, a été créée dans le cadre du programme de mise à niveau urbaine "Marrakech Cité du Renouveau", et s'inscrit dans le sillage du programme de l'INDH : "Accompagnement des personnes en situation de précarité".

Ce centre s'adonne pour missions, entre autres, d'offrir un espace de formation dédié aux femmes en situation difficile, et de parvenir à leur autonomisation et insertion économiques, à travers une gamme de prestations de service à savoir : la formation dans les métiers de la couture traditionnelle et moderne, la broderie, la cuisine, la coiffure et esthétique, ou encore la lutte contre l'analphabétisme, la sensibilisation et la conscientisation.

Au micro de M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, Mme Fouzia Adloune, Directrice de l'Espace Polyvalent pour Femme à El Mellah, a rappelé que cette structure qui a démarré officiellement ses activités en mars dernier, s'insère parfaitement dans le sillage de la Vision Royale clairvoyante accordant un intérêt tout particulier aux femmes en situation difficile.

Dans la foulée, elle a mis en avant le rôle majeur joué par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain afin que ce projet puisse voir le jour et qui profite actuellement à une soixantaine de femmes. Un chiffre susceptible de connaitre une hausse à l'avenir, a-t-elle estimé.

Après avoir passé en revue les multiples formations dispensées aux femmes bénéficiaires au sein de ce Centre, elle a fait savoir que cette structure offre aussi le conseil et la sensibilisation aux femmes sur moult questions relatives notamment, à la santé reproductive.