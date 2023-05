Maroc: Marrakech - L'INDH ou quant l'acte d'entreprendre dans le domaine de la communication digitale devient possible

Marrakech — Inédite et novatrice dans sa démarche, et pragmatique dans son approche, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), actuellement en sa 3è phase, ne cesse d'être sollicitée par de jeunes porteurs de projets, fortement animés de cette volonté de voir leurs rêves devenir une réalité, et parvenir à entreprendre dans des secteurs d'activité prometteurs, à l'instar de celui du marketing et de la communication digitale.

Un espoir et une attente tout à fait "légitime" et "logique" compte tenu de la fiabilité du partenaire choisi, à savoir l'INDH et de son efficacité avérée à mieux accompagner et encadrer de jeunes porteurs de projets, désireux d'entrer, de manière sûre, dans le monde de l'entreprise, de vivre cette expérience entrepreneuriale, et de mieux intégrer le tissu économique national.

L'intérêt porté par l'Initiative à la promotion de l'acte d'entreprendre chez les jeunes aussi bien au niveau national qu'en ce qui concerne la préfecture de Marrakech, n'est nullement l'aboutissement d'une démarche hasardeuse, mais se veut le couronnement dans les faits, de cette conviction ultime de l'Initiative que la jeunesse constitue, sans nul conteste, un "réservoir" de compétences et de talents aptes à apporter sa pierre à l'édifice du développement et du progrès enclenchés par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les exemples réussis de projets portés par de jeunes entrepreneurs dans des secteurs comme celui de la publicité, du numérique, des NTIC et de la communication, ayant bénéficié de l'apport considérable de l'Initiative en termes d'accompagnement technique et d'appui financier, ne manquent pas au niveau de la préfecture de Marrakech.

L'un des exemple éloquent demeure celui du "Groupe Elaf Al Maghrib SARL" spécialisé en publicité et communication digitale, et inscrit dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", avec comme toile de fond, la promotion et l'encouragement de l'entrepreneuriat chez les jeunes.

Réalisé sur une superficie totale de 56 m2, cette jeune entreprise qui a démarré en 2021, a nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire totale de 117.000 DH, dont 70.200 DH comme contribution de l'INDH, et 46.800 DH à la charge du porteur du projet.

Ce projet se fixe pour objectifs, l'amélioration des conditions du travail et du revenu et la création de postes d'emploi en faveur des jeunes.

Générant une quinzaine d'emplois pour les jeunes, ce projet comprend l'achat de mobiliers de bureau et d'équipements informatiques, l'offre d'un siège pour l'entreprise, les dépenses d'exploitation et de gestion, et l'encadrement et l'accompagnement.

Quant au domaine d'intervention de l'INDH, il concerne l'accompagnement technique et l'appui financier post-création de l'entreprise.

Au micro de M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, Charaf Zerrouali, fondateur du Groupe Elaf Al Maghrib, s'est dit fier et honoré de pouvoir bénéficier de l'accompagnement et de l'appui financier de l'INDH, et ce dans le cadre de l'engagement de ce chantier Royal en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes.

"A travers cet accompagnement nous avons pu créer notre jeune entreprise qui génère actuellement, quelque 15 postes d'emploi au profit de jeunes dans le domaine du digital, de la technologie et de la création de sites web", a-t-il poursuivi.

Il a, de même, fait part de ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les multiples opportunités qu'offre cette initiative lancée par le Souverain, aux jeunes sur la voie de la création de leurs propres projets, louant au passage, les efforts inlassables menés par les responsables en charge de la mise en application de ce chantier d'envergure, pour le bien et l'autonomisation financière de cette frange de la société.