Maroc: 37è contingent des appelés au service militaire - Clôture de la 2ème phase de spécialisation au profit des appelés de l'Ecole Royale du Transport et de la Logistique (ERTL)

Ain Harrouda — La cérémonie de clôture de la 2ème phase de spécialisation au profit du 37è contingent des appelés au service militaire a eu lieu cette semaine, à l'Ecole Royale du Transport et de la Logistique.

Ils sont 198 appelés à avoir bénéficié de cette formation professionnelle à la fois théorique et pratique pour développer de nouvelles compétences afin d'apprendre un métier qui faciliterait l'accès au marché de travail.

Dans le cadre de la phase de spécialisation, les différents Centres et Unités des FAR choisis pour ces formations professionnelles ont offert un nombre important de filières qui répondent aux aspirations des jeunes conscrits tout en tenant compte de leurs potentialités et leurs niveaux scolaires respectifs.

La phase de spécialisation a duré 8 mois, d'octobre 2022 à mai 2023, dans des dizaines d'unités et centres de formation qui ont été mobilisés à travers tout le Royaume.

A cette occasion, le directeur de l'ERTL, le Colonel Issam Lahmar a mis l'accent sur l'importance de la formation offerte au sein de l'école, appelant les bénéficiaires à préserver les valeurs acquises dans le cadre de leur formation.

A cette occasion, le Colonel Major Jamal Kaztouf, Commandant d'Armes délégué de la Place de Casablanca a procédé à la remise d'attestations aux appelés qui se sont distingués au cours de cette formation et qui disposent désormais d'un outil fort pour intégrer le monde du travail.

Dans des déclarations à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, plusieurs bénéficiaires ont salué la qualité de la formation dispensée au sein de l'école, s'engageant à poursuivre leurs missions au service de la Patrie.

Le service militaire, qui vient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, vise à consolider le sentiment d'appartenance des jeunes et à leur prodiguer une formation militaire qualifiante, leur ouvrant ainsi des perspectives d'intégration dans le marché de l'emploi.

Il vise également à prodiguer une formation complète dans plusieurs matières et activités, de nature à développer les compétences des jeunes appelés, développer leurs connaissances techniques, leurs compétences physiques, psychiques et morales et instaurer, chez eux, l'esprit de discipline, d'engagement et de responsabilité.