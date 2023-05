Ile Maurice: Contestation de Maneesh Gobin - L'accusateur Pursun reviendra avec un point de droit en Cour suprême

Après que l'Attorney General Maneesh Gobin a saisi la Cour suprême pour contester sa convocation devant la cour de district de Curepipe à la suite de la private prosecution déposée par Vivek Pursun contre lui et contre le secrétaire parlementaire privé (PPS), Rajanah Daliah, ce sera au tour de l'accusateur de comparaître bientôt devant cette haute instance.

«Mon client attend toujours sa convocation devant la Cour suprême. Et il devra, devant cette instance judiciaire, indiquer s'il objecte à la contestation de Maneesh Gobin ou pas. Vivek Pursun devra également venir avec des points de droit pour prouver que sa procédure entourant la private prosecution tient la route», indique Me Sanjeev Teeluckdharry, qui représente les intérêts de Vivek Pursun, président de la Senior Citizen Association de Swastika.

Me Teeluckdharry va plus loin en disant que son client envisage de «challenge» la question de convocation (summons) qui lui sera adressée.L'homme de loi cite, dans la foulée, l'article 41 de la District and Intermediate Courts Act.

Vivek Pursun, avait, en effet, déposé deux accusations formelles de «conspiracy» et de «perverting the course of justice» contre l'Attorney General (AG) Maneesh Gobin et Rajana Dhaliah, PPS, devant la cour de district de Curepipe dans le sillage de cette affaire de corruption de Rs 3.5 millions à propos d'un terrain à bail occupé jusqu'à tout récemment par The Eco-Deer Park Association.

Il leur reproche d'avoir convenu avec d'autres personnes, le 12 septembre 2020 et au lac sacré de Grand-Bassin, d'attribuer des terres de l'État de Dayot et de Mangin d'une superficie de 250,76 hectares, situées à Plaine Wilhems et Savanne, à Eco Deer Park Association et d'obtenir en échange un pot-de-vin de Rs 3,5 millions devant leur être versées en plusieurs tranches par un dénommé Hans Keegan Etwaroo. L'intermédiaire de cette transaction serait un agent principal dans la circonscription no 7, à savoir Rajesh Ramnarain, qui est l'inspecteur principal du Registrar of Association et qui a également été nommé président du Sugar Investment Trust en juillet 2020.

Dans la deuxième accusation d'entrave à la justice, Vivek Pursun déclare que Maneesh Gobin aurait délibérément et illégalement omis de démissionner de son poste de ministre cette année, dans l'intention de pervertir le cours de la justice.