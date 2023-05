Tunisie: La compassion des musulmans de Djerba après l'attaque visant le pèlerinage juif

En Tunisie, l'attaque de Djerba continue de faire la Une de l'actualité. En ce vendredi 12 mai, jour de grande prière musulmane, elle était aussi dans l'esprit des fidèles. Reportage dans une mosquée de Houmt Souk à Djerba dans lequel se trouvent de nombreux commerces tenus par des Tunisiens juifs.

Quelques jours après l'attaque qui a fait cinq morts, l'imam de cette coquette mosquée située en plein coeur de la vieille ville a une pensée pour les disparus : « Je m'adresse à notre Dieu tout-puissant et je lui demande de protéger notre pays de tout mal qui pourrait le toucher. Qu'il éloigne de nous toute division. Que Dieu m'entende après l'incident pénible qui a eu lieu au pèlerinage de la Ghriba et durant lequel des innocents sont tombés. Paix à leurs âmes à tous. » L'imam implore aussi Dieu d'épargner l'économie tunisienne et surtout le secteur touristique après cette attaque.

« On vit depuis toujours avec les juifs »

À l'issue de la prière, Nadia, une fidèle d'une trentaine d'années accompagnée de sa petite fille reste confiante : « Ce qui s'est passé ne peut pas être religieux. On vit depuis toujours avec les juifs. Nos maisons se jouxtent, musulmans et juifs. Ça a toujours été ainsi, c'est comme ça que nous vivons et ça le restera. »

Wassila, une dame d'un âge respectable, acquiesce tout en remettant ses chaussures : « Pourquoi tout ça ? Ces gens étaient en pèlerinage ! Ce ne sont pas des choses que nous pouvons accepter ! On ne veut pas de ce genre d'agissements dans notre pays. » Des hommages pudiques et un souhait très palpable de revenir au plus vite à la normalité.

