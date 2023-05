Guinée: Kindia - ONU Droits de l'homme, PNUD, UNFPA et le gouvernement guinéen organisent un partage d'expérience avec les autorités locales et ONG

ONU Droits de l'homme Guinée, le PNUD et l'UNFPA, en partenariat avec le gouvernement guinéen sous l'égide de la primature organisent une session de partage d'expérience avec les autorités locales et ONG sur la culture et des pratiques de confiance favorisant la cohésion sociale et le processus de réconciliation en République de Guinée du 16 au 18 mai 2023 à Kindia.

Cette activité s'inscrit dans le cadre la mise en oeuvre du «Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée», avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF).

Cette session se tiendra du 16 au 18 Mai 2023 à Kindia, en prélude à la mission conjointe avec les services de la Primature, portant sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la vulgarisation des recommandations des assises nationales.

A travers cette session, ONU Droits de l'Homme entend mettre en oeuvre son mandat d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme, singulièrement renforcer la confiance entre les parties prenantes dans le domaine de la cohésion nationale et du processus de réconciliation nationale.

D'une manière générale, il s'agit d'aider la Guinée à solder l'ensemble du passif historique relatif aux violations graves des droits de l'homme et contribuer au renforcement de l'état de droit, la Consolidation de la paix et la coexistence pacifique entre les populations.