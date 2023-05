Afrique: Le Président de la CAF et le Président de la Fédération Saoudienne de Football signent un protocole d'accord historique de cinq ans pour favoriser des liens étroits et développer le football.

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, et le Président de la Fédération Saoudienne de Football (SAFF), Yasser Al Misehal, ont annoncé la signature d'un accord historique de coopération et de développement d'une durée de cinq ans.

Ce partenariat favorisera les opportunités de croissance pour le football africain et saoudien.

Le protocole d'accord signé se concentrera sur des initiatives relatives au développement technique et footballistique au niveau des clubs et des équipes nationales. Il s'intéressera également au football de base, au football féminin, à la détection des talents, aux compétitions, aux matchs amicaux et aux opportunités commerciales.

Le protocole d'accord entre la CAF et la SAFF souligne la forte volonté des deux organisations de développer des initiatives innovantes et qui visent à long terme à élever le niveau de compétition du football et à développer les compétences des administrateurs du football.

Le Président de la CAF, Dr Motsepe, a déclaré : "La CAF est heureuse de travailler avec la Fédération Saoudienne de Football pour développer et faire grandir le football en Afrique et dans le monde. Il y a également des domaines spécifiques pour des partenariats mutuellement bénéfiques dont nous discutons et des annonces seront faites en temps opportun".

A propos du partenariat, le Président de la SAFF, Yasser Al Misehal, a déclaré : "C'est un moment important pour nous, qui nous permettra d'apprendre de la Confédération Africaine de Football et de grandir avec elle. En tant qu'institutions, nous nous efforçons toutes les deux d'être plus performantes sur la scène mondiale, et d'offrir de nombreuses opportunités aux hommes et aux femmes de tous âges, pour progresser et développer leur talent footballistique".

La CAF et la SAFF organiseront des ateliers et des séminaires visant à permettre aux officiels de match, hommes et femmes, de partager leurs connaissances. Le partage de connaissances se concentrera également sur les domaines suivants : l'organisation des matches, le marketing, les médias, l'arbitrage et la sécurité.

