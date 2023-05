Afrique du Sud: Percy Tau est le joueur le plus prolifique en LDC CAF cette saison

Percy Tau est le joueur le plus prolifique en LDC CAF cette saison grâce à son implication sur 8 buts avec son équipe du SC Al Ahly d'Egypte.

L'international sud-africain de 29 ans est connu pour sa facilité technique et ses précisions de tirs mais pas pour un être un goleador. Ailier et parfois milieu offensif, Percy Tau est visiblement en train de conduire Al Ahly vers leur 11e titre de Ligue des champions de la CAF.

Après avoir échoué l'année dernière en finale contre le Wydad Casablanca, les Red Devils égyptiens sont à un pas d'une seconde finale d'affilée. L'un des plus grands artisans de ce parcours reste Percy Tau. L'ancien joueur du Cercle Bruges en Belgique a marqué 4 des 19 buts de son équipe et a aussi délivré 4 passes décisives en 9 apparitions.

Lors de ce processus entre les phases de groupes, les quarts et les demies, Percy Tau a aussi servi 7 passes clés comme le révèlent les données de la Confédération africaine de football (CAF). La dernière merveille de la star des Bafana Bafana reste le doublé de vendredi soir contre l'Espérance Sportive de Tunis, lorsqu'ils ont pris une belle option avant la manche retour de ces demi-finales de la LDC CAF prévue le 19 mai prochain au Caire.

The player with the most goal contributions in the 2022/23 #TotalEnergiesCAFCL so far is .. 🥁

Percy Tau 👏

4️⃣ goals and 4️⃣ assists: outstanding performances from an exceptional player! ✨ pic.twitter.com/WG5aqlaG1h

-- TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 12, 2023

1st leg about to go down! 🔥

Check both of @ESTunis1919 & @AlAhly's 2022/23 #TotalEnergiesCAFCL stats so far this edition! 👇 pic.twitter.com/O6x0vis7dR

-- TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 12, 2023