Congo-Brazzaville: Nations unies - Des journalistes édifiés sur les réformes de l'institution

Les agences du système des Nations unies ont formé, le 11 mai, à Brazzaville des professionnels des médias publics et privés sur les réformes de cette institution, l'agenda 2030 et les droits humains afin de sensibiliser à leur tour le public.

L'objectif de la formation, ouverte par le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Antoine Ethaï Oviebo, a été de permettre aux journalistes de se familiariser avec le contenu du principe « ne laisser personne pour compte »; l'examen périodique universel; le concept Objectifs de développement durable ainsi que la réforme des Nations unies. Cette formation a coïncidé avec la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Plusieurs communications ont été faites sur le rôle des journalistes dans la cohésion sociale. Le thème " Réforme des Nations unies au niveau global et au Congo" a permis de donner aux participants à la formation la différence entre les fonctions de coordonnateur résident du système des Nations unies et celles du représentant du système des Nations unies. Il leur a été dégagé l'apport de ces réformes, les avantages, les défis ainsi que les aspects de cette réforme au niveau politique et du développement au quotidien.

Les professionnels des médias ont, à cette occasion, suivi des communications sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'examen périodique universel, les Objectifs de développement durable et le cadre de coopération des Nations unies au Congo ainsi que les principes de base de la gestion axée sur les résultats. Ils ont, à cette même occasion, reconnu être privés de leur droit de liberté d'expression en suivant la lecture de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. A cet effet, ils ont formulé le voeu de s'armer de courage pour défendre leur liberté. Aussi ont-ils sollicité la pérennisation de ce genre de formation pour intérioriser les réformes opérées au niveau de Nations unies et bien d'autres.

Par ailleurs, le secrétaire général du Conseil supérieur de la liberté de communication, Mieté Likibi, a peint le paysage médiatique au Congo dans sa communication. Pour sa part, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, a annoncé, dans son allocution, que l'année 2023 est celle de préparation des rapports des gouvernants et des parties prenantes pour l'examen périodique universel du Congo. Selon lui, ce rapport devra être soumis en juillet prochain pour les parties prenantes alors que les gouvernants soumettront le rapport national en octobre 2023. L'examen proprement dit aura lieu en janvier et février 2024. Il a rappelé qu'à travers les trente articles, la Déclaration universelle des droits humains fait référence à tous les droits de l'homme : droits civils et politiques, culturels, sociaux et économiques.