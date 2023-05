Congo-Brazzaville: Réinsertion des ex-combattants - Nécessité d'adapter la Conader aux exigences de l'heure

La Commission nationale de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants (Conader) a tenu sa deuxième session, le 12 mai, à Brazzaville au cours de laquelle les participants ont débattu de la reconfiguration de la structure et de la relance imminente du processus Démobilisartion, désarmement et réinsertion (DDR) dans le département du Pool.

La deuxième session ordinaire de la Conader a été présidée par le ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, Florent Tsiba. Elle s'est tenue cinq ans après la toute première organisée en 2018. Les conclusions de la réunion n'ont pas été rendues publiques, mais l'on retient que les participants ont débattu du processus de paix en cours dans le département du Pool. Il s'agit notamment du lancement imminent et de la mise en oeuvre du processus DDR des ex-combattants ninjas dans cette contrée.

Un programme initié après la signature, le 23 décembre 2017, de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le gouvernement et la partie rebelle. Cofinancé par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers à hauteur de 8,3 milliards FCFA, dont il devrait contribuer à hauteur de deux milliards FCFA, le programme DDR va assurer la réinsertion sociale de 20 000 villageois, au nombre desquels 7000 ex-combattants ninjas déjà désarmés et démobilisés.

Au cours de cette session, les participants ont planché aussi sur la réorganisation de la Conader en vue de lui donner plus de poids dans la conduite et la supervision du processus DDR. « La reconfiguration de la Conader, qui fait l'objet de la présente session, prend assurément en compte la nécessité d'adapter cette structure aux nouvelles exigences ou aux normes intégrées en matière de désarmement, démobilisation et réintégration édictées par les Nations unies », a indiqué le haut-commissaire à la Réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolelas.

Pour sa part, le ministre d'Etat a rappelé aux participants les missions dévolues à la Conader. Celle-ci, a affirmé Florent Tsiba, est chargée, entre autres, d'orienter la politique du Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants ; d'adapter le programme d'activités de cette structure ; d'approuver son budget et d'adopter toute mesure propre à faciliter la réinsertion des ex-ninjas. Il a salué la patience des ex-combattants qui attendent dans le calme la mise en oeuvre du programme DDR. « La patience des ex-combattants, nous le comprenons bien, est mise à rude épreuve par une interminable attente. Mais la solution ne réside nullement dans des initiatives qui, très vite et très tôt, tournent en une périlleuse aventure pouvant compromettre la paix chèrement reconquise », a conclu Florent Tsiba.