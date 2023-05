Congo-Brazzaville: Exploitation forestière - La société Sequoia plantation obtient une concession de 35 961 hectares

Le contrat de bail emphytéotique a été signé, le 11 mai, à Brazzaville, par la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et le directeur général de l'entreprise forestière Sequoia plantation, Shailesh Barot. Le concessionnaire va transformer et replanter le massif forestier de 35 961 hectares (ha) situé dans les départements du Kouilou et de Pointe-Noire.

La concession forestière dont a bénéficié la société Sequoia est répartie dans quatre stations forestières dans la partie Sud du pays. Il s'agit de la station forestière de Luvuiti, pour une superficie de 11 876 ha ; la station forestière de Hinda, pour une superficie de 9 892 ha ; la station forestière de Diosso, pour une superficie de 7 894 ha; et la station forestière de Kissoko, pour une superficie de 6297 ha.

Les deux parties ont, en effet, assuré que la mise en concession pour une durée de trente ans du massif forestier s'inscrit, d'après Guy Christophe Bienvenu Babela, le conseiller administratif et juridique de la ministre de l'Économie forestière, dans le cadre du Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), qui est lié à la politique nationale de gestion durable des forêts. Dans cette optique, le bail a été consenti par l'État et accepté par le preneur moyennant le paiement d'un loyer annuel.

Les services de l'État vont y exercer deux missions annuelles de suivi pour faciliter l'accès à la ressource bois aux sociétés nationales désireuses d'investir sur le site. « À cette redevance foncière s'ajoute le paiement d'une autre redevance forfaitaire annuelle destinée au Fonds de développement local fixée à 250 FCFA par hectare du massif concédé de 35 961 ha 22 a 00 ca, soit 8990,305 FCFA/an. Dans le but de soutenir l'émergence de l'économie verte locale, le preneur s'engage à faciliter l'accès à la ressource bois aux sociétés nationales qui en manifesteront l'intérêt », a précisé Guy Christophe Bienvenu Babela.

Le concessionnaire Shailesh Barot a laissé entendre que sa compagnie va réaliser des plantations à grande échelle, en vue de lutter contre le dérèglement climatique. Le constat sur le terrain est alarmant : le massif a beaucoup reculé en termes de superficie, suite à l'intensification des lotissements anarchiques et des coupes illicites des arbres dans cette partie du pays.

Sequoia plantation entend travailler avec les communautés riveraines dans les domaines de la fibre, de l'alimentation et du biocarburant. Ce projet d'exploitation forestière, a-t-il ajouté, a développé une solution innovante qui permettra aux administrations publiques de réaliser des économies d'énergie significative tout en réduisant leur empreinte carbone.

Ce projet forestier correspond à la politique du gouvernement en faveur de la diversification de l'économie et de l'économie verte, a estimé Rosalie Matondo. Elle a ajouté que l'implémentation imminente du projet suscite l'espoir d'une reprise en main efficiente du secteur national de la sylviculture. « L'implémentation du projet Sequoia plantation, dans le cadre du Pronar, est un signal fort qui traduit manifestement l'engagement de notre pays de continuer à oeuvrer dans le déploiement des solutions fondées sur la nature, en vue de conjurer la menace du dérèglement climatique », a-t-elle conclu.