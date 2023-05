Afrique Centrale: Congo-Pnud - un accord pour la croissance économique par les PME

La ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, et le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Henry-René Diouf, ont signé, le 12 mai, à Brazzaville, un protocole d'accord pour la mise en oeuvre du projet d'appui à la promotion de la croissance.

Le projet d'appui à la promotion de la croissance, qui a fait l'objet de la signature d'un protocole d'accord entre le Congo et le Pnud, vise à accroître la contribution des PME et de l'artisanat par leurs capacités de création d'emploi en vue d'éradiquer la pauvreté dans le pays. « Nous avons travaillé avec le Pnud pendant plus d'une année et nous nous réjouissons du fait que ce projet, qui est porteur d'espoir, soit une réalité aujourd'hui », a fait savoir la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo.

Concernant ce protocole d'accord, il est, par ailleurs, question d'apporter un appui d'urgence aux très petites et moyennes entreprises, aux artisans les plus gravement affectés par les crises financière, sanitaire et commerciale des dernières années. L'objectif étant de soutenir leur relèvement et leur résilience en mettant un accent particulier sur les entreprises tenues par les femmes.

Compléter la politique des PME et de l'artisanat par un plan d'action qui servira de programme sectoriel nécessaire au basculement de la gestion financière du ministère du Budget des moyens vers le budget de programmes fait également partie des objectifs spécifiques du protocole d'accord.

La ministre en charge des PME a indiqué que le projet vaut 900 millions de FCFA, ressources partiellement mobilisées par le gouvernement et le Pnud. « Nous recherchons encore des partenaires qui viendront se joindre à nous pour financer entièrement ce projet et l'opérationnaliser », a-t-elle déclaré.

Le représentant du Pnud, Henry-René Diouf, qui s'est dit satisfait de la signature de ce protocole, a abondé dans le même sens. « Pour développer les PME, il faut mobiliser beaucoup de ressources qui vont au-delà des financements publics afin de bâtir un secteur des PME fort, dynamique, capable de contribuer efficacement à la croissance économique du Congo », a-t-il fait savoir.