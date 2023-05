Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - L'ONG Global Participe sensibilise à la notion de gouvernement ouvert

Une session de sensibilisation a été organisée, le 12 mai, au siège de l'Organisation non gouvernementale (ONG) Global Participe, que dirige Yvan Kibangou Ngoy, à l'intention des acteurs de la société civile dans le cadre du partenariat en vue d'un gouvernement ouvert.

L'activité s'est inscrite dans le cadre de la semaine dite « Open gov week" (Semaine pour le gouvernement ouvert) au cours de laquelle des sessions de sensibilisation ont été animées à l'intention des élus locaux (conseils municipaux) et des organisations de la société civile sur le partenariat pour le gouvernement ouvert (PGO) et les progrès du gouvernement congolais dans le processus d'élaboration de la feuille de route en vue de son adhésion.

«Le partenariat pour un gouvernement ouvert rassemble des dirigeants gouvernementaux, des défenseurs de la société civile et des citoyens dans un partenariat unique qui promeut une gouvernance transparente, participative, inclusive et responsable », a dit Yvan Kibangou Ngoy. L'Open Gov week, a-t-il ajouté, est un appel mondial à l'action pour transformer la façon dont les gouvernants répondent aux besoins de leurs citoyens.

Selon le directeur exécutif de Global Participe, le renforcement des capacités en matière de gouvernement ouvert et plus largement d'innovation publique, ainsi que de sensibilisation aux avantages d'une gouvernance participative constitue un préalable à tout travail spécifique sur la feuille de route. Ainsi, sera poursuivie la constitution d'un noyau « d'ambassadeurs des valeurs « PGO » du côté de l'administration congolaise et de la société civile. Ce renforcement des « ambassadeurs des valeurs PGO » marquera la première étape en vue de constituer une architecture institutionnelle binaire.

Plusieurs ONG et associations membres du réseau des organisations de la société civile d'Afrique francophone pour le gouvernement ouvert participent à ce programme qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale (BM).

Signalons que le ministère en charge de la Réforme de l'Etat, conformément au décret n° 2021-535 du 14 décembre 2021 portant attributions et organisation de la direction générale de la modernisation de l'Etat, a la mission de promouvoir l'initiative pour le gouvernement ouvert. Dans le but de mettre en oeuvre cette prérogative, il a sollicité l'appui technique et financier de la BM. Suite à cette demande, la mission de cette institution internationale à Brazzaville, en mars dernier, avait résolu d'accompagner le Congo dans ce processus. La BM a ainsi organisé deux ateliers de sensibilisation en modes virtuel et présentiel sous la conduite de Raphael Pouyé, spécialiste en PGO à l'effet de permettre à la partie congolaise de mieux appréhender ce concept.

Le contexte institutionnel congolais favorable va permettre une approche participative menant vers la conception d'une feuille de route PGO qui inclut, entre autres, la réalisation de projets pilotes à l'échelle d'un quartier ou d'une petite commune rurale.