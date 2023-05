Afrique: Coopération - Le Congo et Sao Tomé-et-Principe vont raffermir leurs relations

Le Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe, Patrice Emery Trovoada, a indiqué, le 12 mai, que son pays et le Congo entendent resserrer leurs liens de coopération.

Patrice Emery Trovoada s'est exprimé à Oyo, localité située à plus de 400km au Nord de Brazzaville, à l'issue d'une audience avec le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso.

« Il était temps que je vienne le rencontrer et dans la pure tradition africaine de venir voir les anciens, de m'asseoir et d'acquérir son expérience, ses conseils et aussi construire un agenda qui a un lien avec les relations bilatérales », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Les relations politiques sont excellentes, la confiance existe, la volonté politique également mais souvent à d'autres niveaux, les choses ne se passent pas de la manière souhaitée. Nous avons abordé quelques questions bilatérales. Je pense que d'ici à quelques mois, on pourra rentrer dans le concret ».

La République du Congo et Sao Tomé-et-Principe ont noué des accords dans plusieurs domaines parmi lesquels ceux de la pêche, de l'agriculture et de la culture. Les deux pays sont membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale et de la Commission du golfe de Guinée.