Tunisie: «Archipel» du Ballet de l'Opéra de Tunis et l'Ensemble chorégraphique du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris - Une belle opportunité pour les danseurs

Les 16 danseurs du Ballet de l'Opéra, accompagnés de leur directrice artistique, Malek Sebaii, se sont envolés, début mai, à Paris pour l'achèvement de cette pièce chorégraphique qui verra sa consécration sur les planches du théâtre Pflimlin lors d'un cycle de quatre représentations publiques très attendues pour cette première.

«Archipel» de la chorégraphe française Mathilde Monnier est un projet inédit de collaboration entre le Théâtre de l'Opéra de Tunis, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, avec le soutien de l'Institut français de Tunisie.

Lancé depuis plus de six mois entre Tunis et Paris, «Archipel» s'est construit en quatre temps de création. Après le coup d'envoi du 12 au 19 décembre 2022 à Tunis, le travail s'est poursuivi pour 15 jours consécutifs en janvier avec deux répétitions ouvertes au public tunisien, la dernière étape étant ce mois de mai où le spectacle ira à la rencontre du public parisien avant d'être à Tunis, au rendez-vous des Journées chorégraphiques de Carthage en juin 2023.

Une belle opportunité pour Bedis Hachech, Wafa Thaebti, Omar Abbes, Ilyès Triki, Abdelmonom Khemis, Wael Marghni, Baya Zeineb Bouzgarou, Hazem Chebbi, Souhail Ben Abdeljelil, Saïf Ben Abdeljelil, Ranim Kefi, Oumaima Mannai, Houda Riahi, Cyrinne Kalai, Hichem Chebli et Khouloud Ben Abdallah d'enrichir leurs expériences et leurs pratiques, de se frotter à d'autres scènes, d'autres publics et d'aller à la rencontre d'autres faires, d'autres chorégraphes, à l'instar de Mathilde Monnier.

Cette dernière occupe une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine française et internationale, ses pièces chorégraphiques ont été présentées sur les grandes scènes internationales, du festival d'Avignon au Théâtre de la Ville de Paris en passant par New York, Vienne, Berlin, Londres et reçoivent plusieurs prix pour son travail (prix ministère de la Culture, Grand Prix Sacd).