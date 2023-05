Tunisie: Ligue 2 | 20e journée - La course à quatre !

Dans le groupe B, en haut du tableau, le duel à distance devrait se poursuivre entre EGSG et le CSHL. En poule A, le dauphin kairouanais tentera de rester dans le sillage du leader marsois. Voilà pour les postulants au titre qui jouent dans une tout autre catégorie cette saison, alors que leurs poursuivants ont d'autres préoccupations...

Les formations de la Ligue 2 abordent cet après-midi un virage quasi-décisif avec des matches que l'on peut qualifier de couperet en l'état. Ainsi, aujourd'hui et demain, les choses devraient se clarifier davantage en haut du pavé et idem pour le «drame qui se joue» en bas de la hiérarchie. Cet après-midi, dans le groupe B, les deux têtes d'affiche que sont EGSG et le CSHL seront à l'épreuve du déplacement avec un périple pour les Verts à Mahdia et un sérieux examen pour Gafsa à Msaken. Le duel à distance du top du classement va donc se poursuivre avec pour arbitres les Fatimides de l'EMM et les Sahéliens de Msaken. Ce faisant, si Msaken est à l'abri volet classement, ce n'est pas le cas pour EM Mahdia qui doit maximiser pour ne pas s'exposer et chuter à terme. Sur le podium aussi, perchée à la 3e place, à sept longueurs des leaders, l'ES Zarzis se déplace chez les insulaires de l'AS Djerba, un club qui joue le maintien et qui entend se refaire la cerise en recevant le voisin zarzissien. Au pied du podium maintenant, la JSO ira défier Kalaâ Sport dans son fief, alors que, dans le même temps, la Stayda, club médian, reçoit les banlieusards de Ben Arous, avant-derniers. Enfin, ça passe ou ça casse pour le Stade Sportif Sfaxien, lanterne rouge. Au révélateur du SC Moknine, les «3S» sont redevables d'un baroud d'honneur, même si la mission est des plus délicates.

Huit clubs dans un mouchoir de poche !

Demain, place aux explications du groupe A avec là aussi une course-poursuite au menu entre le leader marsois et son dauphin kairouanais. En haut du tableau donc, la JSK tentera de rester dans le sillage de l'ASM en allant défier les Capbonais de Korba dans leur bastion. Victoire impérative pour des Aghlabides qui doivent rester dans le rétroviseur des banlieusards du nord pour envisager le «finish» de la compétition avec l'espoir de coiffer leur concurrent direct au poteau. Encore faut-il cependant voir les gars du Saf-Saf baisser pavillon à la réception de l'ES Jerba. Bref, si l'ESJ freine l'ASM, cela fera les affaires de la JSK. A noter enfin que l'ESJ est classée 3e, mais risque de céder sa place à Korba justement si les Capbonais valorisent face aux Aghlabides. A partir du 5e rang maintenant, cinq clubs se retrouvent toujours en concurrence. Il s'agit de l'ASOE, le COM, Rogba Tataouine, la Zliza et Radès qui entendent forcément bondir au classement en cas de victoire et atteindre en l'état le pied du podium. Plus encore, pas moins de huit clubs sont dans un mouchoir de poche et cela risque d'être trop serré dans le ventre mou du classement lors du décompte final ! Ainsi, l'ES Radès part favorite face à Bembla, lanterne rouge du groupe A. Par contre, ce ne sera pas du tout cuit pour l'ASG chez Jendouba Sport, un onze en mauvaise posture. Enfin, ça s'annonce serré entre Rogba et l'ASOE, alors que l'AS Mhamdia est tenu de gagner à Médenine si elle veut quitter le pré-purgatoire.

Aujourd'hui - Groupe B

16h00 : EM Mahdia-CS Hammam-Lif

16h00 : CS Msaken-EGS Gafsa

16h00 : Kalaâ Sport-JS Omrane

16h00 : SC Moknine-Stade Sportif Sfaxien

16h00 : Stade Gabésien-SC Ben Arous

16h00 : AS Djerba-ES Zarzis

Demain - Groupe A

16h00 : CS Korba-JS Kairouanaise

16h00 : AS Marsa-ES Jerba

16h00 : ES Radès-CS Bembla

16h00 : Jendouba Sport-AS Gabès

16h00 : ES Rogba-AS Oued Ellil