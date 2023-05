Afrique: CAN U17 / Fabrizio Eraldo Cesana (coach Congo) - « On doit continuer à travailler »

Après la lourde défaite (0-3) face au Mali en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023, le sélectionneur du Congo, Fabrizio Eraldo Cesana a reconnu la supériorité de son adversaire en conférence de presse d'après-match. Il entend travailler pour corriger les manquements affichés par son équipe tout au long de la compétition.

Le Congo quitte la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023 sur une large défaite face au Mali, en quart de finale. Les Diables rouges U17 ont été sèchement battus 3-0 par leur adversaire ce jeudi 11 mai 2023, au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Une défaite qui inspire des leçons à leur sélectionneur, l'italien Fabrizio Eraldo Cesana.

« La leçon à tirer, c'est qu'on doit continuer à travailler pour améliorer les choses qui n'ont pas marché et pour moi, ce qui n'a pas marché se situe surtout au niveau de la grande différence sur le plan morphologique entre les autres équipes de la compétition et nous », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le sélectionneur de l'équipe U17 du Congo a surtout reconnu la supériorité de leur adversaire du soir. « Nous avons joué contre une équipe qui est plus forte que nous. Nous avons essayé quelque chose mais au niveau physique, on a payé la grande différence qu'il y a entre les joueurs du Mali et ceux du Congo. », A-t-il confié, promettant de regarder plutôt « le côté positif des choses ».

Même s'il aurait aimé aller plus loin dans la compétition, le patron du banc technique du Congo se réjouit d'avoir au moins pu atteindre les quarts. « J'ai toujours dit que nous n'avions pas d'objectif, on venait jouer match par match, on est arrivés en quarts de finale, on était très contents et si on arrivait à faire encore quelque chose de plus, on serait encore plus contents », a-t-il indiqué.