Tunisie/Egypte: Ligue des champions | Demi-finale - EST - Al Ahly - Un Ahly trop fort !

Al ahly a été plus fort et plus déterminé (Photo : Mokhtar Hmima)

Trois buts et une maitrise incontestable face à une EST effacée.

Coincés en championnat après la mauvaise série de résultats, les joueurs de Nabil Maaloul jouaient gros hier devant Al Ahly. C'était une obligation de réagir et de remonter la pente, et l'entraineur espérantiste, en l'absence de quelques joueurs de base, a opté pour deux changement par rapport au dernier derby : Ben Ali à la place de Bouchniba et Zaddem à la place de Bedri, tout en conservant le 4-3-3.

En face, Koler se présentait avec son meilleur onze possible qui a des automatismes huilés en cette compétition et qui est monté en puissance au gré des matches avec le trio Kahraba, Taw et Chahhat comme trio offensif de percussion.

Il n'a pas fallu longtemps pour voir la maitrise tranquille d'un Ahly qui avait gagné tous les duels et mis d'impact au milieu grâce notamment à Dieng et Attia. Pendant 15', les Ahlaouis mieux quadrillé le terrain face à des « sang et or » accablés .

7' de jouées, et un mouvement de la gauche de Maaloul qui sert Kahraba. Ce dernier renverse sur Percy Taw qui frappe ras de terre et Debchi envoie la balle aux filets du pied. Un coup dur d'entrée, mais avec le temps, l'EST a repris un peu ses couleurs profitant du recul de l'adversaire. Ben Hmida, Ben Romhane et Zaddem à gauche ont essayé de créer le danger, et Tougai (15') aurait pu de la tête tromper Chennaoui.

Mais encore une fois, Al Ahly se fait plus dangereux avec Taw qui récupère le ballon et met Kahraba seul face à Debchi (26') mais l'Egyptien manque l'immanquable. L'EST se mettait plus au rythme du match et gagnait des duels mais sans être percutante, le bloc défensif d'Al Ahly tenait bon. La pluie tombée en grande quantité et le tterrain glissant ont empêché le eux équipe de bien jouer, même si Al Ahly avait quand même une facilité à transmettre la balle.

Une première mi-temps en faveur d'un Ahly sobre et collectif mais pas très percutant en attaque, face à une EST déosrganisée et incapable de peser sur la défense Ahlaouie.

Encore Taw

Patiquement le même scénario en seconde période avec Percy Taw qui trouve la faile en début grâce à un effort individuel en largeur sous le regard passif de Tougai et Debchi (54') et un second but fatal. La suite c'est un jeu hâché de l'EST avec des tentatives individuelles qui n'ont pas apporté le plus. Ce n'était pas un Ahly très fort en défense mais plutôt une EST mal inspirée et faible.

Al Ahly poussé par les accélérations de Dieng et Attia ( pourvoyeurs de l'attaque), pred le large avec un 3ème but sur contre : Chahhat sert Kahraba qui ne trouve pas de peine pour marquer le 3ème but à la 76'. Le sort du match a été scellé avec un succès mérité pour les Egyptiens qui prennent une large option sur la finale. du coté de l'EST, la poisse se poursuit et Nabil Maaloul n'a pas trouvé la solution.

EST

Debchi-Ben Ali(-Ben Hmida-Meriah-Tougai-Coulibaly-Zaddem (Ouahabi)-Ben Romdhane-Bougrine (Bedri)-Arfaoui(Abid)-Ben Hammouda

Al Ahly

Chennaoui-Hani(Khaled)-Maaloul-Abdelmonem-Ibrahim-Dieng-Fathi(Kandoussi)-Attia-Taw(Abdelkader)-Chahhat(Tahar)-Kahraba (Sherif)