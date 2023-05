Angola: La ministre de l'Enseignement supérieur défend l'utilisation accrue des technologies de base

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Bragança Sambo, a déclaré vendredi à Luanda que l'augmentation de l'utilisation des technologies de base constitue l'une des stratégies prioritaires pour parvenir à l'égalité des sexes, avec la promotion de l'autonomisation des femmes.

Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie d'ouverture du symposium sur "Les défis et les opportunités de l'éducation à l'ère numérique pour l'équité et l'égalité des sexes", réitérant l'engagement d'inclure les filles et les femmes afin de promouvoir un meilleur accès à la formation et à l'éducation dans les domaines de sciences, de technologies, d'ingénieries etd de mathématiques.

Selon le responsable, il existe un écart croissant entre ceux qui dominent et manipulent les technologies, accessibles à ceux qui ont le savoir et le pouvoir d'achat, et ceux qui, en raison de difficultés socio-économiques, se retrouvent coupés de cette réalité, devenant une frange d'exclus numériques parmi lesquelles les femmes sont majoritaires.

Pour la ministre, un processus d'enseignement-apprentissage soutenu par les technologies numériques peut aider à dépasser la passivité et faire des élèves des sujets actifs et protagonistes de leurs apprentissages.

En ce sens, il appartient également aux acteurs scolaires d'agir pour éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le genre, ainsi que les relations marquées par l'inégalité, constituant une part essentielle de l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté active.

Elle a reconnu la complexité du processus, compte tenu des contours socioculturels et des barrières qui persistent et qui entravent l'inclusion de nombreux étudiants dans le monde numérique.

Le même, a-t-il poursuivi, représente un énorme défi qui nécessite l'intervention des décideurs politiques, des professionnels de l'éducation, des familles et des partenaires sociaux, comme seule action combinée guidée par les principes d'inclusion sociale et d'égalité des sexes.

Néanmoins, elle a averti que dans le contexte mondial actuel, dans lequel l'innovation technologique prend de l'importance et les processus sont de plus en plus numérisés, les institutions et leurs acteurs sont confrontés à de multiples défis.

Ainsi, a-t-elle indiqué, les enjeux inhérents à l'éducation numérique, à l'équité et à l'égalité des sexes occupent désormais une place prépondérante dans les agendas politiques nationaux et internationaux, influençant la dynamique même de travail des institutions les plus diverses.

Il a fait savoir que l'Angola, en tant que signataire de plusieurs engagements internationaux en matière d'égalité des sexes, a réalisé d'importants progrès dans ce domaine, avec l'approbation et la mise en oeuvre de la Politique nationale pour l'égalité et l'équité entre les sexes.

L'objectif principal du symposium est de promouvoir le débat, le partage d'expériences, les leçons apprises et les bonnes pratiques qui justifient les défis et les opportunités pour l'éducation, l'équité et l'égalité des sexes dans le cadre des contributions sur l'innovation technologique.

Participent à l'événement des cadres nationaux et étrangers, des professeurs et étudiants universitaires, des représentants des départements ministériels et de la Banque mondiale, entre autres personnalités.