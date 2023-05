Angola: Le MINTTICS présente une proposition de stratégie de communication institutionnelle de l'Exécutif

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) a présenté vendredi, à Luanda, la proposition de stratégie de communication institutionnelle de l'Exécutif.

Le document a été présenté par le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, lors de la réunion méthodologique élargie de la communication institutionnelle de l'Exécutif, qui a lieu depuis le même jour.

La stratégie vise à rapprocher l'Exécutif du citoyen, à simplifier le contenu de l'information et à améliorer l'image de la marque angolaise à l'étranger.

A l'occasion, Nuno Caldas a appelé les ambassades et les attachés de presse à redoubler d'efforts, afin d'influencer la presse étrangère pour mieux connaître le pays.

Il a souligné qu'actuellement l'écosystème de la communication est au-delà des moyens traditionnels, et devrait explorer davantage les alternatives, avant tout, la communication numérique.

Pour être efficace et obtenir de meilleurs résultats, a-t-il déclaré, l'Exécutif devrait présenter un ensemble de tâches et d'actions pratiques, alignées sur tous les domaines de l'écosystème de communication de l'État.

À cet égard, il a mentionné que les actions et les exécutions du gouvernement devraient être bien expliquées, afin de mieux comprendre, ainsi que de dissiper les malentendus, d'atténuer les tensions et le bruit.

À son tour, le directeur national de l'information et de la communication institutionnelle, João Demba, a fait une approche générale sur les thèmes « Organisation et fonctionnement du GCII/GTC et l'écosystème de la communication institutionnelle de l'Exécutif », « Le plan d'activités, d'action et modèle ".

Dans ce cadre, le directeur a présenté des bases techniques pour construire la communication institutionnelle, en tenant compte des nouvelles technologies, des types de langues à utiliser et du public cible.

Participent à la réunion méthodologique élargie de la communication institutionnelle de l'Exécutif, qui s'achève ce samedi, des représentants des médias, des bureaux de communication institutionnelle des gouvernements provinciaux, des départements ministériels et des missions diplomatiques.

« Stratégie de communication institutionnelle de l'exécutif 2023-2027 », « Organisation, organigramme et fonctionnement de l'écosystème de la communication institutionnelle », « Logo du gouvernement et symboles nationaux », « Publicité institutionnelle », « Techniques de relations avec la presse et relation avec les médias », font partie du programme de l'événement.

Le programme comprend également l'analyse des thèmes, « Cyber-sécurité », « Médias numériques et réseaux sociaux », « Fake News vs Désinformation : mesures de lutte et d'atténuation », « Communication de crise », entre autres.