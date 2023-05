Afrique de l'Est: L'OMS en Éthiopie félicite le service national de prévention sanitaire et le système d'échange d'informations

Addis Ababa le — L'investissement de l'Éthiopie dans les services de prévention sanitaire et le partage d'informations à l'aide de divers outils est louable, a déclaré le représentant adjoint de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Éthiopie.

Lors d'un entretien exclusif avec ENA, le Dr Nonhlanhla Rose-Mary Dlamini, représentant adjoint de l'OMS, a déclaré que les services de prévention sanitaire font partie de la communication sur les risques et l'engagement communautaire (RCCE) et qu'ils doivent être rédigés dans des langues compréhensibles par le commun des mortels.

"C'est en fait un très bon investissement que de commencer par la prévention. L'Éthiopie a mis en place des services de prévention et un partage d'informations efficace. Je reçois même des SMS alors que je ne sais pas lire la langue locale. Le fait d'atteindre quelqu'un comme moi montre que la pénétration est en fait très bonne.

En ce qui concerne l'engagement de l'OMS et d'autres partenaires à soutenir le système de santé éthiopien, le représentant adjoint a déclaré que nous développons des outils pour que les pays les adoptent sur la base de recherches adaptées au système de santé de chaque pays.

Notre plan prévoit que les services de prévention en matière de santé soient rédigés dans des langues que le commun des mortels peut comprendre, ce qui permet de faire passer le message sur toutes les plates-formes.

En tant qu'OMS, nous avons accès à toutes les recherches menées dans le monde entier. Nous prendrons ces recherches, nous les testerons et nous identifierons celles qui conviennent à un pays donné et nous les adopterons comme système.

Soulignant que la recherche et l'innovation sont toujours très importantes dans tous les programmes, elle a déclaré que les choses sont tellement dynamiques et changent tout le temps, que les chercheurs sont essentiels pour montrer cette dynamique.

Pour le Dr Dlamini, l'identification de la structure sociale de la société et des personnes vulnérables est essentielle à la mise en oeuvre de toutes les stratégies de santé.

Il existe des partenariats solides entre les principaux partenaires du développement dans le secteur de la santé en Éthiopie, y compris les efforts de réponse au COVID-19.

Le gouvernement éthiopien a été félicité pour les tactiques agressives et efficaces qu'il a utilisées pour endiguer l'épidémie de COVID-19.

L'Éthiopie est également en train de numériser le système d'information sur la santé communautaire, appelé système électronique d'information sur la santé communautaire (eCHIS).

Ce système devrait mettre en place des outils et des réseaux pour numériser les données et automatiser les flux de travail, ce qui permettra de gérer et de superviser les performances des services de santé publique.

Rappelons qu'en mars dernier, le Dr Lia Tadesse, ministre de la santé, a été récompensée pour sa contribution en tant que femme leader dans le domaine du développement de la santé

Cette reconnaissance est accordée aux femmes africaines leaders qui s'efforcent de relever et de résoudre les défis du développement de la santé, de l'accès équitable et de qualité aux services de santé et de la couverture universelle des services de santé, et qui sont des modèles pour les générations futures.