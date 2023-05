Egypte: Marcel Koller - 'Nous ne sommes pas encore en finale'

L'entraîneur en chef du Club égyptien d'Al Ahly, Marcel Koller refuse de voir son équipe déjà en finale, malgré la victoire 3-0 sur le terrain l'Espérance de Tunis en manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF.

L'entraîneur suisse a souligné la nécessité pour ses joueurs de prendre les choses au sérieux face à l'Espérance de Tunis lors du match retour prévu au Caire, dans une semaine.

En conférence de presse d'après-match, Marcel Koller a évité de sombrer dans le triomphalisme : "On ne peut pas avoir un match retour et se dire déjà dans nos têtes qu'on est en finale. La qualification n'est pas encore acquise et on va essayer de se concentrer sur le match. Je n'accepte pas de dire que les jeux sont faits.", a-t-il déclaré.

L'entraîneur d'Al Ahly a aussi, à l'occasion salué la performance de son joueur, Ali Maaloul : "Maaloul est un bon joueur, et nous sommes heureux d'avoir un joueur comme lui."

Il a également refusé de se prononcer sur la performance de l'équipe adverse dans le match : "Parler ou évaluer un adversaire n'est pas dans mes habitudes. Je ne peux pas parler des faiblesses d'un adversaire, c'est l'entraîneur d'Espérance qui peut répondre à cela."

Il n'a pas manqué de féliciter l'ensemble de son équipe. "Je félicite les joueurs et le personnel technique et administratif. Nous avons joué un grand match, nous savions que le concurrent était fort. Il y a une rencontre retour dans une semaine et nous ne sommes pas encore qualifiés. Aujourd'hui, nous nous réjouirons et demain, nous tournerons la page et commencerons à penser à la manche retour. »