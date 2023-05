Sénégal: 21e Journée Ligue 1 de foot - Duel des extrêmes Gf-Cneps, Casa en danger face à Guédiawaye

Il ne reste plus que six journées à disputer en championnat professionnel de Ligue 1, mais la bataille pour le titre fait toujours rage. Néanmoins, Génération Foot aura une occasion en or pour distancer ses poursuivants à l'occasion de son opposition contre la lanterne rouge, Cneps Excellence. Car, dans le même temps, Guédiawaye Fc et Casa Sports, qui s'affrontent, y laisseront certainement des plumes.

Cneps Excellence peut d'ores et déjà trembler. Lanterne rouge avec seulement 10 points au compteur et surtout 9 unités de retard sur l'As Douanes, premier non relégable, la formation thiessoise aura un sacré duel à négocier face au leader, Génération Foot (38 pts). Un match qui s'annonce compliqué pour Cneps, tant Génération Foot est injouable sur ses 9 derniers matches (8 victoires, 1 nul) alors que son adversaire enchaîne les revers comme des perles. Annoncée en grandissime favori, Génération Foot suivra le duel Guédiawaye Fc - Casa Sports avec attention. Impliquées dans une lutte acharnée pour le titre, ces deux équipes s'affrontent dimanche et quelqu'un y laissera certainement des plumes. Casa Sports (4e, 33 pts) s'avance en léger favori pour avoir remporté 7 de ses 15 dernières oppositions (6 nuls, 2 défaites) et remporté 3 - 1 la manche aller. Mais, attention à Guédiawaye (3e, 35 pts) car le club sait se montrer à la hauteur lorsqu'il s'agit d'élever son niveau de jeu. Auteur d'une très belle saison, l'Us Gorée (5e, 27 pts) se déplace pour défier l'As Douanes (12e, 19 pts). Les Insulaires ne sont pas concernés par la course au titre, mais ils peuvent tout de même améliorer leur classement par un succès. En effet, depuis son sacre en 2016, Gorée n'avait plus connu meilleure position et elle ne compte pas s'en arrêter là. Vainqueur 1 - 0 de Dakar Sacré-Coeur après 2 nuls et 3 défaites, le Jaraaf (7e, 26 pts) reçoit une équipe de la Linguère (13e, 17 pts) en grande difficulté en deuxième partie de saison mais qui a été ragaillardie par son succès 2-1 sur Teungueth Fc le week-end passé. C'est le signe d'une équipe qui veut se maintenir.

Battu 0 - 1 par Génération Foot dans le derby de la Petite Côte, Stade de Mbour (11e, 21 pts) tentera de se relancer face à Dakar Sacré-Coeur (9e, 26 pts). Ce sera la même ambition de Teungueth Fc (8e, 26 pts) qui reçoit l'As Pikine (6e, 27 pts), samedi.

Mouhamadou Lamine DIOP

Samedi 13 mai 2023 :

Stade Amadou Barry : 17h 00 : As Douanes - Us Gorée

Stade Caroline Faye : 17h 00 : Cneps Excellence - Génération Foot

Stade Iba Mar Diop : 17h 00 : Jaraaf -Linguère

Stade Ely Manel Fall : 17h 00 : Sonacos -Diambars

Stade Ngalandou Diouf : 17h 00 : Teungueth Fc - As Pikine

Dimanche 14 mai 2023 :

Stade Amadou Barry : 17h 00 : Guédiawaye Fc - Casa Sports

Stade Caroline Faye : 17h 00 : Stade de Mbour - Dakar Sacré-Coeur.