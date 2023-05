Cote d'Ivoire: Le Prix Orange du livre en Afrique attribué à la Malgache Michèle Rakotoson

En Côte d'Ivoire, le Prix Orange du livre en Afrique a été décerné vendredi 12 mai à Abidjan à Michèle Rakotoson, romancière et dramaturge malgache, ex-journaliste à RFI. Ce prix récompense chaque année un roman écrit en langue française par un écrivain africain.

Michèle Rakotoson a reçu le prix Orange du livre en Afrique pour son roman « Ambatomanga, le silence et la douleur », sur l'invasion de Madagascar par la France en 1894-1895. En alternant le point de vue d'un militaire français et d'un jeune esclave malgache, le roman « fait résonner le cri des victimes de la guerre coloniale à Madagascar », a salué le jury, cité dans un communiqué.

Âgée de 74 ans, Michèle Rakotoson est une figure de la littérature malgache, romancière, dramaturge et professeure de lettres.

Notre correspondante, à Abidjan, Marine Jeannin a recueilli la réaction de la lauréate.

« Pour moi, c'est extraordinaire et je suis pleine de remerciements. Ça nous permettra, à Madagascar, de faire bouger, encore plus, les lignes. J'espère que ça nous donnera des ouvertures pour les plus jeunes parce qu'il y a de très grands talents qui sont en train de se révéler. Et puis, pour moi, c'est la consécration de toute une vie qui a été vouée à l'écriture, les miennes et celle des autres. Ma mère était bibliothécaire. Je suis née dedans. Mon père était journaliste, il écrivait, ma grand-mère écrivait, mon arrière-grand-père écrivait... J'ai vécu dedans, il y avait une bibliothèque chez nous et je suis présidente d'honneur d'une association de jeunes écrivains. Ce que j'essaie de faire c'est, à travers l'association de jeunes, révéler des jeunes qui n'ont pas eu la même chance que moi et faire en sorte qu'ils deviennent des écrivains ou, au moins, des gens qui oeuvrent dans le domaine du livre. C'est - je ne dirais pas une mission, ce n'est pas ça - c'est une passion. »

Le prix est doté de 10 000 euros par la Fondation Orange, soutenue par l'opérateur télécoms du même nom.

▶ À ré-écouter : Michèle Rakotoson, se souvenir de la guerre coloniale à Madagascar