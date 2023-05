Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Le Sénégal en finale

Les Lionceaux de la Téranga ont arraché leur ticket pour la finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023 en s’imposant face au Burkina Faso ce dimanche 14 mai 2023 au Stade du 19 mai 1956 d’Annaba. Une victoire acquise à l’issue des tirs au but (5-4) après un match nul d’un but partout.

Impressionnant depuis le début du tournoi, le Sénégal avait l'occasion ce soir d'aller chercher sa toute première qualification en finale de la CAN U17 TotalEnergies. Opération réussie pour les poulains de Serigne Dia qui s'imposent devant le Burkina Faso au terme d'un match palpitant, sanctionné par les tirs au but (5-4). Le Sénégal a ouvert le score en première période grâce à Abdou Aziz Fall (16e). Et le Burkina, dominateur dans l'ensemble du match a rétabli l'équilibre à la 83ème minute sur un but magnifique de Rachide Ouedraogo. Souleymane Alio a été le seul à manquer son tir au but.

Le premier quart d'heure n'est pas prolifique en termes actions. Il faut attendre la 12ème minute pour voir la première étincelle du match. Servis par Ousmane Camara dans le dos de la défense sénégalaise, Souleymane Alio et Aboubakar Sidiki Camara ne parviennent pas à couper la trajectoire du ballon.

Le Burkina domine légèrement la partie mais prend une leçon de réalisme des sénégalais qui réussissent à les punir sur leur toute première occasion du match. Le gardien Isidore Traoré repousse coup sur coup deux tirs d'Amara Diouf et de Mamadou Lamine Sadio mais s'incline sur la troisième frappe adressée par Abdou Aziz Fall (16e).

Menés, les poulains de Brahima Traore multiplient les opportunités mais se montrent peu efficaces, quand ils ne jouent pas de malchance. Un centre vicieux d'Ousmane Camara est sauvé en deux temps par le portier Serigne Diouf (23e). Le portier sénégalais se loupe sur un renvoi de balle, mais aucun attaquant burkinabé pour reprendre le cuir dans les filets (33e).

Ibrahima Diallo intervient proprement pour stopper la course de Camara, servi par Souleymane Alio, à l'initiative d'une contre-attaque (37e). Devant une défense sénégalaise attentiste, Ousmane Camara réussit aussi à venir couper la trajectoire d'un coup franc de Landry Yameogo. Le ballon passe au ras du poteau (45e). Le Sénégal subit mais réussit à maintenir son avance à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, les Lionceaux de la Teranga ont l'occasion de creuser l'écart avec un penalty obtenu suite à une main d'Aly Sokondou, qui se couche sur un tir de Ndiaye (47e). Amara Diouf met son tir sur le poteau et manque l'occasion de prendre le large en tête du classement des buteurs avec une sixième réalisation.

Les Etalons U17 reprennent le contrôle du jeu et assiègent la moitié de terrain du Sénégal, réduit à défendre. Ibrahima Diallo sauve in extremis son équipe sur un ballon de Sidiki Camara en direction d'Alio qui s'appretait à armer une reprise dans la surface, en envoyant le ballon en touche (64e).

Les hommes de de Brahima Traore finissent par concrétiser leur domination grâce à Rachide Ouedraogo qui reprend d'un tir imparable un ballon de coup franc renvoyé par le mur sénégalais (83e).

Le Sénégal encaisse son tout premier but dans la compétition en cinq sorties. Une réalisation qui permet aux Étalons d'arracher les tirs au but. Cette épreuve fatidique sourit aux sénégalais, vainqueurs 5-4. Dernier tireur du Burkina,Souleymane Alio a été le seul à manquer sa frappe qui s'écrase sur la barre transversale.

Après la CAN 2021, la CAN de Beach Soccer 2022, le CHAN 2022 et la CAN U20, le Sénégal à l'occasion de soulever un cinquième trophée continental majeur en l'espace d'un an, au terme de la finale prévue le 19 mai prochain au Stade Nelson Mandela d'Alger. Après 1999, 2001 et 2011, le Burkina Faso ne disputera pas sa quatrième finale en Algérie.