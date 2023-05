Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Mai 2023

Niger : Coopération entre les armées- Deux citoyens marocains enlevés, ont été libérés

Les deux citoyens marocains enlevés à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger libérés suite à la coopération entre les services de sécurité marocains et nigériens. Les deux citoyens marocains enlevés à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger libérés suite à la coopération entre les services de sécurité marocains et nigériens. Les deux citoyens marocains, enlevés le 1er avril dernier, par des éléments armés au niveau des frontières nigéro-burkinabaises, ont été libérés à la faveur de la coopération entre les services de sécurité marocains et leurs homologues nigériens, a-t-on appris dimanche de source bien informée. La coopération entre les services de sécurité marocains et nigériens, qui a duré 4 semaines, a permis la localisation des deux Marocains et leur libération samedi sains et saufs, affirme la même source. Les deux ressortissants marocains (A.S.) et (D.F) subissent actuellement des examens médicaux afin de s’assurer de leur état de santé, préalablement à leur rapatriement vers le Royaume, précise la même source. (Source : Map Express)

Burkina Faso : Coopération- Ouagadougou appelle à lever des sanctions contre Caracas

Le Premier ministre burkinabè, Me Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla a appelé la communauté internationale à la levée des sanctions qui entravent le développement socio-économique du Venezuela. Dans le cadre du dialogue politique, le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, en visite à Caracas, a regretté les sanctions prises à l’encontre du Venezuela. Il a appelé la communauté internationale à les lever, car elles entravent le développement socio-économique de ce pays.Les premiers responsables vénézueliens ont quant à eux, félicité le pays des hommes intègres, pour les efforts considérables qu’il ne cesse de consentir pour assurer la paix et la securité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la mise en œuvre de politiques pour le bien-être du peuple burkinabè. Sur invitation du Gouvernement vénézuelien, le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, a effectué, du 9 au 15 mai 2023, une visite d’amitié et de travail à Caracas, au Venezuela. (Source : Aib)

Mali : Référendum constitutionnel- Les « Forces du Changement » prêtes pour la victoire du « Oui » le 18 juin

La plateforme dénommée les « Forces du Changement » a organisé le Dimanche 14 mai 2023, au Centre International de Conférence de Bamako, une assemblée générale pour mobiliser ses militants afin de s’approprier du projet de la nouvelle Constitution.Il s’agissait au cours de cette assemblée générale d’appeler le peuple malien à suivre la volonté du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, et le premier ministre Choguel Kokalla Maïga, pour que le référendum du 18 juin soit une parfaite réussite. Selon les responsables de la plateforme, ce projet de constitution est 100%100 malien et permettra de bâtir un Mali nouveau, debout et en tête de peloton des nations. Pour les compatriotes qui ont des réserves sur la laïcité, les Forces du changement indiquent qu’il n’y a aucun problème, car la laïcité ne s’oppose à aucune religion. Source : abamako.com)

Guinée : Tension socio-politique-Les religieux appellent les forces vives à surseoir aux manifestations…

Les chefs religieux musulmans et chrétiens de Guinée ont appelé le dimanche 14 mai 2023, les forces vives de Guinée à sursoir aux manifestations de rue projetées dans le pays, les semaines à venir. Dans une déclaration conjointe lue par monseigneur Jacques Boston au nom des prélats du pays, après une rencontre tenue cet après-midi au centre islamique de Donka, ils ont demandé aux dirigeants des FVG à rejoindre la table des négociations en cours. Africaguinee.com vous propose ci-dessous la quintessence de la Déclaration.

Sénégal : Placement des bracelets électroniques-Le gouvernement annonce une évaluation

Bientôt, les services du ministère de la Justice chargés des placements électroniques vont faire une évaluation des bracelets électroniques. Ce sera l'occasion de voir s'il y a lieu de continuer ou de faire des rectificatifs. Il était venu présider l'atelier de partage et de sensibilisation sur le bracelet électronique avec les journalistes et la société civile, le ministre de la Justice. Le garde des Sceaux a confié que, bientôt, une évaluation sera faite à propos du placement des bracelets électroniques qui a débuté, il y a quelques mois. Ce sera l'occasion, indique Ismaëla Madior Fall, de voir la suite à prendre. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Café, cacao et anacarde- La 1re édition du Salon africain des pays à Yamoussoukro

La première édition du Salon africain pour la promotion des pays producteurs de café, cacao et de l’anacarde (Sapcca) se tiendra du 8 au 14 septembre 2023, à Yamoussoukro, sur le thème : « Durabilité de la production et perspectives de transformation des produits agricoles : quels enjeux pour le café, cacao et l’anacarde en Afrique ? » L’information a été donnée par le président du Salon, Iritié Bruno, à l’occasion du lancement officiel dudit salon le jeudi 11 mai 2023, à Abidjan-Plateau. Il s’agira, selon lui, de découvrir les richesses agricoles des pays producteurs. « Il faut reconnaître que les pays africains n’ont pas beaucoup de structures de transformation. On a 34 pays africains qui sont producteurs, mais la plupart des structures de transformation viennent de l’Occident. Il sera plus important de multiplier le nombre d’entreprises en Afrique », dit-il. (Source : Fratmat.info)

Maroc : Can U17/demi-finale- Le Maroc en finale en battant le Mali aux tirs au but (6-5)

L’équipe nationale du Maroc s’est qualifiée pour la finale de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can-2023) de football des moins de 17 ans, en battant en demi-finale son homologue du Mali par 6 tirs au but à 5 (temps réglementaire 0-0), dimanche à Constantine en Algérie. Les Lionceaux de l’Atlas affronteront en finale, vendredi prochain à Alger, le Sénégal, qui a battu le Burkina Faso aux tirs aux buts (5-4/temps réglementaire : 1-1), dimanche à Annaba. (Source :Map Express)

Tunisie : Après l’attaque- Réouverture de la Synagogue de La Ghriba, à Djerba

La Synagogue de La Ghriba a rouvert, dimanche, ses portes aux visiteurs après quatre jours de fermeture à la suite de l’attaque survenue mardi soir. «Cette semaine, la synagogue sera ouverte aux fidèles et touristes pendant les matinées », a déclaré Perez Trabelsi, président de la communauté juive de Djerba. Les horaires habituels d’ouverture reprendront ensuite normalement, a-t-il ajouté. La synagogue de la Ghriba ouvre de nouveau ses portes à la demande de ses visiteurs et des touristes étrangers, a-t-il dit. « Cet édifice historique, vieux de 2600 ans, doit être préservé afin qu’il demeure un haut-lieu pour les visiteurs du monde entier ». Selon Khoudhir Haniya, responsable au sein de la Ghriba, les visiteurs de la synagogue n’ont pas cessé ces quatre derniers jours de réclamer la réouverture de la Ghriba. (Source : African Manager)

Soudan :Conflits interarmées-Les belligérants tardent à concrétiser leurs engagements

Raids aériens, combats de rue et explosions ont fait trembler samedi Khartoum, capitale du Soudan où les engagements pris par deux généraux rivaux pour évacuer des civils des zones de combats et acheminer de l’aide humanitaire tardent à se matérialiser. Les émissaires du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée, et de Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (Fsr), ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie saoudite une « déclaration pour la protection des civils ». (Source: African Manager)