Ile Maurice: Cyclone, hiver tardif et menace El Niño

Tous les ans, l'hiver est annoncé pour le 15 mai pour se terminer entre le 1er et le 15 novembre. Or, cette fois le début de l'hiver est attendu pour fin mai. D'ailleurs, la saison estivale n'est pas encore terminée. Des signes indiquent qu'il y aura une dernière formation cyclonique à l'est de l'océan Indien entre ce week-end et la semaine prochaine.

La fenêtre d'intensification est propice pour un développement. Si le stade de tempête tropicale modérée est atteint, une chose est sûre Maurice aura la chance de nommer la tempête Fabien, un nom proposé par le pays. Il est attendu que ce système reste loin des îles des Mascareignes, plus précisément à proximité de l'archipel des Chagos. Le système plongera vers le sud probablement sans intéresser les terres habitées. La température de la mer étant de 27°C soit relativement chaude. Ces prévisions sont en accord avec les agences européennes et Météo France à l'île de la Réunion.

Dans la deuxième partie de mai, l'anomalie de température va se maintenir. Le temps pluvieux s'est installé sur la région et devrait persister ce dimanche selon toute indication. Mais lundi une amélioration du temps est attendue.

Ce glissement vers l'hiver se fera tout doucement même si les anomalies de température proche de la moyenne persisteront. Mais l'approche des fronts froids et des anticyclones va faire baisser la température.

La World Meteorology Organisation a demandé au monde de se préparer à l'arrivée d'El Niño. En effet, selon toute probabilité, il y a 60 % de chances que le phénomène s'installe autour de la planète d'ici quelques mois. D'ailleurs des anomalies de températures en Amérique du Sud et ailleurs ont été notées. La formation de cyclones puissants est possible à cause de la température de la surface de l'eau de mer. Les maximales ces derniers temps à Maurice sont entre 29 et 31°C.

A Maurice, le Winter Season Outlook est en préparation. Tout semble indiquer que l'hiver pourrait être doux sauf lors de l'approche des fronts froids et des anticyclones qui fera chuter drastiquement la température. Les températures seront anormalement hautes pour les trois prochains mois.

Toutefois si l'on prévoit qu'El Niño s'installe, le dipôle de l'océan Indien va basculer en mode positif ou neutre en octobre voire en novembre. On pourrait s'attendre à des vagues de chaleur, de la sécheresse à partir de novembre selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la météorologie.

L'hiver n'est pas porteur de pluie abondante. Mais il faut se préparer à la prochaine saison estivale qui risque d'être rude.