Tunisie: Ligue des champions CAF - Le Wydad et Mamelodi se neutralisent, Al Ahly écrase l'Espérance Tunis

Le Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns n'ont pas réussi à se départager (0-0) en demi-finale aller de Ligue des champions CAF, ce samedi 13 mai à Casablanca. Dans l'autre rencontre, les Égyptiens d'Al Ahly ont écrasé l'Espérance Tunis (3-0) le vendredi 12 mai et posent déjà un pied en finale de la compétition.

Fin du premier acte de ces demi-finales de Ligue des champions CAF. Le suspense reste entier entre le Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns (0-0), qui se sont quittés sur un score vierge à l'issue d'un match principalement marqué par un manque de réalisme offensif de la part des deux formations et deux cartons rouges décernés aux Sud-Africains.

Véritable sensation de cette édition 2023 de la compétition, Mamelodi Sundowns a d'abord subi une bonne frappe de Mohammed Ounajem, bien contrée par Abdelmounaim Boutouil (3e). Le Namibien Peter Shalulile a ensuite cru lancer le match de son équipe en faisant trembler les filets une poignée de minutes plus tard (10e), mais son but a rapidement été invalidé en raison d'un hors-jeu. Le milieu de terrain Teboho Mokoena a tenté sa chance d'une frappe lointaine (37e), mais le gardien marocain a bien détourné sa tentative. Plutôt dominateurs, les « Brésiliens » de Pretoria ont vécu un coup dur juste avant la mi-temps : Neo Maema, auteur d'une faute dangereuse, a été renvoyé aux vestiaires par l'arbitre (43e), laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pour la seconde période.

Contraint de ne pas s'exposer face aux Marocains, Mamelodi s'est appliqué à contenir les tentatives adverses en seconde période, comme la frappe d'El Moutaraji bien repoussée par le gardien Ronwen Williams pour préserver le match nul (65e). Mais en manque de réalisme devant le but, le Wydad n'a pas su profiter de son avantage numérique pour prendre l'ascendant avant le match retour. Malgré un second carton rouge donné au Chilien Marcelo Allende suite à une action dangereuse (93e), les Sud-Africains ont neutralisé le Wydad Casablanca au terme d'une rencontre très compliquée (0-0) et maintiennent le suspense avant la demi-finale retour, le 20 mai prochain.

Al Ahly écrase l'Espérance

Dans l'autre match aller de ces demi-finales, les Égyptiens d'Al Ahly n'ont fait qu'une bouchée de l'Espérance Tunis, le vendredi 12 mai au stade olympique de Radès. Le Sud-Africain Percy Tau a ouvert le score dans les premiers instants de la rencontre (8e, 0-1), avant de s'offrir un doublé en début de seconde période (55e, 0-2). L'Espérance a tenté de réagir à plusieurs reprises, notamment avec les tirs de Zaddem (13e), Ben Romdhane (35e), Tougaï (59e) ou encore Wahabi (81e) mais sans jamais parvenir à trouver la faille face au portier adverse.

L'Égyptien Kahraba a finalement parachevé la démonstration de son équipe en inscrivant un troisième but (75e, 0-3) pour mettre fin au suspense entre les deux équipes. Grâce à ce succès éclatant, Al Ahly est d'ores et déjà en position idéale pour disputer une nouvelle finale avant même le match retour face aux Tunisiens, le 19 mai prochain, et se rapproche un peu plus d'un éventuel 11e sacre en Ligue des champions CAF.

Les résultats des demi-finales aller

Espérance Tunis (Tunisie) - Al Ahly SC (Égypte) : 0-3

Wydad Casablanca (Maroc) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) : 0-0

Le programme des demi-finales retour

19 mai : Al Ahly SC (Égypte) - Espérance Tunis (Tunisie)

20 mai : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Wydad Casablanca (Maroc)