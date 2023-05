Afrique: Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF - Mokwena félicite ses joueurs après le nul face au Wydad

L'entraîneur principal des Mamelodi Sundowns, Rulani Mokwena, s'est montré élogieux envers ses joueurs après le travail qui leur a permis d'arracher le nul vierge sur le terrain du tenant du titre, le le Wydad Athletic Club, à l'occasion de la manche aller des demi-finales de la Ligue des champions TotalEnergies de la CAF.

Les Mamelodi Sundowns ont été réduits à 10 à la 42e minute après l'expulsion de Neo Maema, et ont eu une expulsion tardive du remplaçant Marcelo Allende.

"\Je suis fier de ces joueurs pour leurs performances courageuses dans des circonstances très difficiles. Ils ont fait preuve d'un rythme de travail et d'une discipline tactique incroyables ainsi que d'une capacité d'adaptation à une situation difficile. Ces joueurs méritent d'être félicités car ils ont été fantastiques \», a indiqué Mokwena.

Il ajoute: «Avant le carton rouge, nous étions vraiment bons et nous avons eu des moments dans le jeu où nous avions 65 % de possession et nous étions excellents. Mais après le carton rouge, il faut absolument s'adapter en équipe. Dans de telles circonstances, un tel résultat ressemble à une victoire."

En route vers le match retour prévu le week-end prochain à Pretoria, Mokwena a exhorté ses joueurs à garder les pieds sur terre et à savoir que la tâche reste difficile.

"Ce n'est jamais fini. C'est la Ligue des champions et nous jouons toujours contre une très bonne équipe avec de bons joueurs. Ce n'est que la mi-temps. Nous devons garder les pieds sur terre et rester concentrés. Nous avons un stade qui peut nous pousser à Pretoria et nous faisons confiance aux joueurs pour continuer le bon travail », a déclaré le jeune tacticien.

C'est une prudence que partage le défenseur marocain des Sundowns, Abdelmounaim Boutouil qui explique par ailleurs qu'ils ont dû repenser leur stratégie après le carton rouge de Maema.

« Nous avons joué un match de très haut niveau et nous voulions gagner. Mais après le carton rouge, il a fallu mettre en place de nouvelles méthodes de jeu. On a fait un gros effort et on a défendu en équipe. Maintenant, nous allons préparer le match retour qui ne sera pas facile mais nous ferons de notre mieux pour gagner », a noté le défenseur central.

En cas de succès, les Sundowns accéderont à leur première finale depuis qu'ils ont remporté la compétition en 2016. Quant au Wydad, une qualification lui permettrait de disputer une deuxième finale consécutive.